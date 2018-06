Eine Forschungsgruppe aus Göttingen sollte im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums neue Antworten finden auf die Frage, warum in Ostdeutschland rechtsextrem motivierte Gewalttaten und generell rechtsextreme Einstellungen weiter verbreitet sind als in Westdeutschland. Am 18. Mai stellte die Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Länder die Studie Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit in Ostdeutschland schließlich vor – und entfachte kontroverse Debatten.



Schon mit der Überschrift ihres Berichts erwecken die Autoren den Eindruck, als wären ihre Befunde repräsentativ für Ostdeutschland. Im Fazit der Studie heißt es unter anderem, die Transformation Ostdeutschlands von einer autoritären antipluralistischen zu einer demokratischen politischen Kultur werde erschwert durch "Entpolitisierungsphänomene": Viele ostdeutsche Bürgerinnen und Bürger erwarteten vom Staat fürsorgliche Problemlösungen und hätten an kontroverser politischer Meinungsbildung nur wenig Interesse. Dies könne Ausdruck mangelnder politischer Bildung sein.



Es wird unterstützt, wenn Stadtverwaltungen "aus Sorge um Ruhe und Ordnung politische Auseinandersetzungen um die Integration von Ausländern und den Umgang mit Fremdenfeindlichkeit unterdrücken und auf diese Weise dafür sorgen können, dass sich diese Konflikte auf der Straße umso gewaltsamer entladen", heißt es in der Studie. Zwar betonen die Autoren vielfach, dass sie regional unterschiedliche Ausprägungen dieser Problematik gefunden hätten, diese Differenzierungen gehen jedoch in der öffentlichen Debatte verloren.



Kritik aus politischem Kalkül?

Die Medien sehen in der Studie eine Bestätigung landläufiger Erwartungen und Befürchtungen, dass Ostdeutsche immer noch nicht in der gesamtdeutschen Realität angekommen seien. Dass mit ihnen bei der Entwicklung zu einer weltoffenen, demokratischen und gerechten Gesellschaft bis auf weiteres nicht zu rechnen ist.

Woran liegt das? Warum gehen regionale Differenzierungen verloren, obwohl die Studie behauptet, sie zu berücksichtigen? Die harsche Kritik macht stutzig, insbesondere aus der sächsischen CDU. Sie bemängelt das methodische Vorgehen in der Studie: Man könne nicht auf Basis von 40 Interviews in drei Orten Sachsens und Thüringens Aussagen über die politischen Haltungen der Ostdeutschen insgesamt treffen. Ist diese Kritik ein bloßes Relativieren unbequemer Wahrheiten aus politischem Kalkül? Vertreter der sächsischen Landesregierung hatten schon abgelehnt, überhaupt an der Studie teilzunehmen. Dass sie nun gegen ihre Ergebnisse protestieren, wäre nur konsequent.

Heike Jacobsen ist Professorin für Wirtschafts- und Industriesoziologie an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (B-TU). Ihre Mitarbeiterin Franziska Blazejewski forscht zur Energieversorgung aus wirtschaftssoziologischer Sicht.

Was ist dran an der methodischen Kritik der sächsischen CDU? Sie zielt auf zwei Aspekte: erstens die regionale Begrenzung und zweitens die Anzahl der Interviewpartner. Die regionale Begrenzung ist sinnvoll für die Fragestellung der Studie nach der "Bedeutung des regionalen und kommunalen Kontexts" für die Verbreitung von Rechtsextremismus. Geplant waren "vergleichende Sozialraumanalysen": Für die drei untersuchten Orte, die durch rechtsextremistisch motivierte Gewalttaten (Freital, Heidenau) beziehungsweise eine starke rechtsextreme Szene (Erfurt-Herrenberg) aufgefallen sind, sollten Zusammenhänge zwischen ökonomischen und sozialstrukturellen Bedingungen, sozialmoralischen Milieus, individuellen politischen Orientierungen einerseits und beobachtbaren Strukturen rechtsextremistischer "Angebote" andererseits identifiziert werden, um Aussagen über Ursachen der Erfolge des Rechtsextremismus machen zu können. Leider setzen die Autoren dieses Untersuchungskonzept nicht konsequent um.



Sie verzichten darauf, systematisch nach Zusammenhängen zwischen diesen Faktoren zu suchen und beschränken sich darauf, die lokalen Bedingungen allgemein zu beschreiben und plausible Annahmen über die gesuchten Zusammenhänge zu formulieren. Es entstehen beschreibende Erzählungen statt nachprüfbarer Analysen. Damit ebnen sie unzulässigen Verallgemeinerungen über die untersuchten Orte hinaus selbst den Weg.