Nach schweren Monsun-Unwettern in Sri Lanka ist die Zahl der Toten auf mindestens 169 gestiegen. Der Leiter der Rettungsarbeiten, Sudantha Ranasinghe, sagte, er rechne nicht damit, die mehr als hundert Vermissten noch lebend zu finden. Heftiger Regen hatte im Westen und Süden Sri Lankas Flüsse über die Ufer treten lassen und das Erdreich aufgeweicht; infolgedessen kam es zu zahlreichen Erdrutschen und den schwersten Überschwemmungen seit 14 Jahren.

Fast 2.000 Wohngebäude wurden beschädigt oder vollständig zerstört. 88 Verletzte wurden am Montag noch in Krankenhäusern behandelt. Ein Armeehubschrauber, der Hilfsgüter in die Region Baddegama im Süden des Inselstaats bringen wollte, stürzte ab. Nach Polizeiangaben starb dabei niemand. Das Wetter klarte zwischenzeitlich zwar etwas auf, wodurch Tausende Menschen mit dem Nötigsten versorgt werden konnten. Es ist allerdings erneuter Regen vorhergesagt. Die Einsatzkräfte setzen alles daran, vorher zu denjenigen vorzudringen, die von der Außenwelt abgeschnitten sind.

Soldaten räumten die Zugangsstraßen in die meisten betroffenen Gebiete. Laut Ranasinghe werden einige Wege aber weiterhin von den Wassermassen blockiert und sind nur per Boot zu erreichen. Manche Menschen wateten in knietiefen Fluten zu Militärfahrzeugen, die Hilfsgüter in die betroffenen Regionen brachten. Gesundheitsminister Rajitha Senaratne sagte, die 102.218 Vertriebenen seien in 339 Auffangzentren untergekommen. Medizinische Spezialkräfte wurden entsandt, während Arzneimittel zu den Krankenhäusern geflogen wurden, die von der Außenwelt abgeschnitten sind.

Die Vereinten Nationen teilten mit, sie unterstützten auf Bitte der sri-lankischen Regierung die Hilfsmaßnahmen. Die UN wollten unter anderem Wasseraufbereitungstabletten und Zelte zur Verfügung stellen. Auch Indien schickte Hilfe, die USA und Pakistan sagten ebenfalls Unterstützung zu.

Die Monsunperiode in dem südasiatischen Land ist für Landwirtschaft und Stromerzeugung lebenswichtig. Zugleich sorgt sie aber immer wieder für Tod und Zerstörung: Im Mai 2003 kamen bei vergleichbaren Unwettern 250 Menschen ums Leben, 10.000 Wohnungen wurden zerstört. Weite Teile der Insel wurden für wichtige Exportprodukte wie Tee und Gummi abgeholzt, wodurch viele Hänge dem Regen ungeschützt ausgeliefert sind. Im vergangenen Mai hatte ein Erdrutsch mehr als 100 Menschen unter sich begraben.