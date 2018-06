Nach der Attacke gegen Polizisten auf den Pariser Champs-Élysées sind vier Verwandte des Angreifers festgenommen worden. Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Justizkreise berichtet, sind der Vater, der Bruder, die Ex-Frau und die Schwägerin des 31-Jährigen am Montagabend in Gewahrsam genommen worden, nachdem sie zuvor von der Polizei verhört worden waren. So wie der Attentäter, der den französischen Behörden seit 2015 als radikaler Islamist bekannt war, soll auch seine Familie der Salafistenszene angehört haben.

Am Montag hatte der bewaffnete Mann mit seinem Auto ein Polizeifahrzeug gerammt. Das Fahrzeug des Angreifers ging in Flammen auf. Der schwer verletzte Fahrer starb kurz darauf. Beamte oder Passanten wurden bei der Attacke nicht verletzt. Nach Angaben von Innenminister Gérard Collomb befanden sich in dem Auto Waffen sowie "Sprengstoff, mit dem das Auto in die Luft gesprengt hätte werden können". Aus Polizeikreisen hieß es, in dem Renault Mégane seien Gasflaschen, ein Schnellfeuergewehr vom Typ Kalaschnikow sowie mehrere Handfeuerwaffen gefunden worden.

Bei einer Serie islamistischer Anschläge sind in Frankreich seit Anfang 2015 insgesamt 239 Menschen getötet worden. Zuletzt häuften sich die Angriffe auf französische Polizisten oder Soldaten. Mitte April hatte ein Mann auf den Champs-Élysées das Feuer auf Polizisten eröffnet und einen Beamten getötet, bevor er selbst erschossen wurde. Bei dem toten Angreifer wurde ein Schreiben mit Bezug zur Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) gefunden. Ebenfalls einen islamistischen Bezug vermuten die Ermittler bei einem Angriff auf Polizisten vor der Pariser Kathedrale Notre-Dame vor knapp zwei Wochen. Ein Mann hatte Polizisten mit einem Hammer attackiert und wurde niedergeschossen. Bei der Tat rief er "Das ist für Syrien!" und bezeichnete sich als "Soldaten des Kalifats".

Innenminister Collomb sagte, das Maß der Bedrohung im Land sei "extrem hoch". Ihm zufolge will die Regierung an diesem Mittwoch nicht nur ein neues Sicherheitsgesetz vorlegen, sondern auch ein Gesetz, um den terrorbedingten Ausnahmezustand bis Anfang November zu verlängern – und somit der Polizei auch weiterhin besondere Befugnisse zu gewähren.