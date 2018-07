Das Musikfestival Rock am Ring wird nach der Terrorwarnung vom Freitagabend fortgesetzt. Nach intensiven Durchsuchungen des gesamten Festivalgeländes habe sich der Verdacht einer akuten Gefährdungslage nicht erhärtet, teilte der Veranstalter mit. Die Polizei habe die Erlaubnis für eine Wiederaufnahme der Aufbauarbeiten gegeben, um die Öffnung des Festivalgeländes zu ermöglichen. Das Festival werde am Samstag um 13.30 Uhr fortgesetzt.



Laut eines Polizeisprechers wurde das Gelände die ganze Nacht hindurch durchsucht. Zwischenzeitlich seien drei Personen vorläufig festgenommen worden, die der salafistischen Szene zugerechnet werden. Inzwischen habe sich die Verdachtslage aber deutlich relativiert, sagte der Sprecher. Die Personen seien am Samstagmorgen wieder freigelassen worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte mindestens einer der zwischenzeitlich Verdächtigen über eine der eingesetzten Firmen Zugang zu sicherheitsrelevanten Bereichen auf dem Festivalgelände.



"In einer solchen Bewertungssituation dürfen wir keine Risiken einbauen", rechtfertigte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) das Vorgehen der Polizei. Er verwies auf ähnliche vorsorgliche Absagen, etwa beim Fußballländerspiel Deutschland – Niederlande in Hannover im November 2015 kurz nach den Anschlägen von Paris und bei einem Radrennen in Frankfurt im April 2015. Im Februar 2015 war zudem der Karnevalsumzug in Braunschweig wegen Hinweisen auf mögliche Terroranschläge abgesagt worden. Bundesinnenminister Thomas de Maizière unterstützte die Entscheidung. "So bitter es ist, die Sicherheit der Festivalbesucher muss an erster Stelle stehen", sagte de Maizière.

Die Polizei hatte am Freitagabend die Veranstalter des mehrtägigen Rockfestivals vorsorglich angewiesen, die Besucher zum Verlassen des Geländes aufzufordern. Es habe eine "terroristische Gefährdungslage" vorgelegen. Unter anderem der Auftritt der Band Rammstein, eines der Topacts des Festivals, musste abgesagt werden. Die Veranstalter erwägen, die abgesagten Konzerte von Freitagabend nachzuholen. Deswegen könne das Festivalprogramm am Samstag eventuell bis in die Nacht erweitert werden.

Die meisten Besucher blieben im Zuge der Unterbrechung ruhig, nach etwa einer halben Stunde war das Gelände laut Organisator Marek Lieberberg geräumt. Lieberberg bedankte sich bei den rund 86.000 friedlichen Besuchern des Festivals: "Wir haben hier auch ein Zeichen für unsere Kultur gesetzt", sagte er. Nach dem Anschlag bei einem Popkonzert im britischen Manchester war das Sicherheitskonzept für Rock am Ring modifiziert und die Zahl der Einsatzkräfte deutlich auf rund 1.200 erhöht worden.



"Ich möchte endlich Demos sehen"

Lieberberg hatte nach der Unterbrechung kritisiert, die Sicherheitsbehörden und Zivilgesellschaft hätten es nicht vermocht, dem Terror und seinen Folgen Einhalt zu gebieten. "Ich möchte endlich mal Demos sehen, die sich gegen die Gewalttäter richten", sagte Lieberberg. "Ich habe bisher noch keine Moslems gesehen, die zu Zehntausenden auf die Straße gegangen sind und gesagt haben: 'Was macht ihr da eigentlich?'"



Er verlangte außerdem, dass Gefährder festgenommen werden sollten. "Wir zahlen den Preis für den Skandal um Amri", sagte er mit Blick auf den Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt. Die Äußerungen hatten zu starker Kritik und zu Zustimmung geführt. Unterstützung erhielt Lieberberg unter anderem von der AfD. Er spreche aus, "was jeder vernunftbegabte Mensch längst denkt", twitterte die Partei.