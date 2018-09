Der Finanzchef im Vatikan, George Pell, will angesichts von Missbrauchsvorwürfen in seiner Heimat Australien sein Amt vorübergehend niederlegen. Er habe Papst Franziskus darum gebeten, um in Australien seine Unschuld zu beweisen, teilte Pell in Rom mit. Er ist der oberste Finanzberater von Papst Franziskus.

Zuvor hatte die australische Polizei gegen den Kurienkardinal ein Ermittlungsverfahren wegen Kindesmissbrauchs eingeleitet. Wie die Polizei im australischen Bundesstaat Victoria mitteilte, muss Pell am 18. Juli zu einer Gerichtsanhörung in Melbourne erscheinen. Es gebe mehrere Kläger. Der Kardinal hatte die Vorwürfe mehrfach als "völlig unwahr und komplett falsch" zurückgewiesen. Die Ermittlungen gegen ihn wertete er als Verleumdungskampagne. Schon im Oktober hatte er sich dazu freiwillig im Vatikan vernehmen lassen.

In der Vergangenheit hatte es bereits Beschwerden über Fälle von Kindesmissbrauch während Pells Zeit als Priester in Ballarat (1976 - 1980) und als Erzbischof in Melbourne (1996 - 2001) gegeben. Pell wurde zur Last gelegt, damals mehrere Jungen sexuell belästigt zu haben. Im Juli vergangenen Jahres erhoben zwei Männer direkte Missbrauchsvorwürfe gegen den Geistlichen, der sie in den 1970er Jahren in einem Schwimmbad angefasst haben soll. Ein weiterer Mann berichtete, Pell habe sich in den 1980er Jahren vor Jungen in einem Umkleideraum am Strand entblößt.



Der 76-Jährige ist Australiens ranghöchster Kirchenvertreter und war vor seiner Versetzung nach Rom Erzbischof von Melbourne und Sydney. Anfang 2014 ernannte ihn Franziskus zum Leiter der neu geschaffenen Aufsichtsbehörde für die wirtschaftlichen Angelegenheiten, dem Finanzministerium des Vatikans.