Nach dem Terroranschlag am vergangenen Wochenende in London ist die Zahl antimuslimischer Vorfälle in der britischen Hauptstadt erheblich gestiegen. Laut Angaben von Bürgermeister Sadiq Khan verfünffachte sich die Zahl der islamophoben Vorfälle im Vergleich zum Tagesdurchschnitt des Jahres 2017. Die rassistischen Taten hätten um 40 Prozent zugenommen, teilte Khan mit.

Laut dem Bürgermeister wurden alleine am Dienstag in London 54 rassistische Taten registriert – bislang waren es 2017 durchschnittlich 38 pro Tag. Von diesen Vorfällen richteten sich 20 gegen Muslime, bisher lag die Zahl bei durchschnittlich 3,5 pro Tag.



Khan rief die Londoner auf seiner Facebook-Seite auf, zusammenzurücken und eine klare Botschaft an die Welt zu senden, "dass unsere Stadt niemals durch diese abscheulichen Individuen gespalten werden wird". Zugleich hob der Bürgermeister hervor, dass die Polizei alles tun werde, "um Extremismus in unserer Stadt auszurotten" und eine "Null-Toleranz"-Politik gegen Hassverbrechen verfolge.

Toter aus der Themse geborgen

Die Polizei barg am Mittwoch eine weitere Leiche aus der Themse. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich dabei vermutlich um einen seit Tagen vermissten Franzosen, der wohl auf der London Bridge angefahren worden war. Es ist das achte Todesopfer des Anschlags. Laut Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wurden insgesamt drei französische Staatsbürger getötet.

Die Attentäter waren am späten Samstagabend mit einem Transporter auf der London Bridge in Fußgänger gefahren, anschließend stachen sie im angrenzenden Ausgehviertel rund um den Borough Market auf Menschen ein. Kurz darauf erschoss die Polizei die drei Täter.



Angriffe in London am 3. Juni 2017

Unter den Toten befinden sich laut Polizei auch zwei Australierinnen, ein Brite und eine Kanadierin. Eine der Australierinnen, eine 21-Jährige, habe als Au-pair in London gelebt und gearbeitet.



Die spanische Regierung teilte außerdem mit, dass auch ein seit dem Anschlag vermisster Spanier wie befürchtet zu den Opfern gehöre. Der 39-Jährige, der in London lebte und arbeitete, war während des Anschlags mit Freunden in der Nähe des Borough Market unterwegs. Einer seiner Freunde berichtete, der Bankangestellte habe mit seinem Skateboard versucht, einen der Angreifer abzuwehren, der mit einem Messer auf eine Frau losgegangen sei. Man habe ihn im allgemeinen Chaos zuletzt am Boden liegend gesehen. Ministerpräsident Mariano Rajoy sagte, man werde den Getöteten wegen seiner "helden- und vorbildhaften Tat für immer in Erinnerung behalten".