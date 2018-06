Knapp zwei Wochen nach dem Anschlag in Manchester, als sich ein Selbstmordattentäter in einer Konzerthalle in die Luft sprengte, ist Großbritannien erneut Ziel eines Terrorangriffs geworden: Drei Angreifer fuhren am Samstagabend mit einem Lieferwagen in eine Menschenmenge auf der London Bridge im Zentrum der britischen Hauptstadt. Die Attentäter stoppten am Borough Market und attackierten dort Passanten mit Messern. Binnen weniger Minuten waren Polizisten vor Ort und erschossen die drei Angreifer. Sieben Menschen wurden getötet und mindestens 48 verletzt, 21 von ihnen schweben noch in Lebensgefahr. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" hat den Anschlag für sich reklamiert.

Bei mehreren Razzien in den Stadtteilen Newham, Barking und Dagenham wurden nach dem Anschlag Verdächtige festgenommen. Bereits am Sonntag hatte die Polizei in Barking, im Osten der Stadt, zwölf Personen festgenommen, eine davon wurde inzwischen wieder freigelassen. Zur Identität der Attentäter wollte die Polizei bislang keine Angaben machen.



Premierministerin Theresa May sagte, das Land sei kurz nach dem Anschlag in Manchester erneut Opfer eines schrecklichen Terroranschlags geworden. Es sei an der Zeit zu sagen: "Genug ist genug." May kündigte einen Vier-Punkte-Plan an, mit dem man auf den Terror im Land reagieren wolle. Teil davon sei, die Antiterrorstrategie des Landes neu zu evaluieren.

Die Parlamentswahl am 8. Juni soll wie geplant stattfinden. Die Parteien nahmen ihren Wahlkampf am Montag wieder auf.

Die Terrorwarnstufe im Land bleibt laut Innenministerin Rudd vorerst auf der zweithöchsten Stufe, ernst. Das bedeutet, dass die Behörden davon ausgehen, dass weitere Anschläge wahrscheinlich sind, aber nicht unmittelbar bevorstehen. Der stellvertretende Londoner Polizeichef Mark Rowley kündigte an, dass die Bürger in Großbritannien mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen rechnen müssten.



Hiermit schließen wir unsere Liveberichterstattung. Unsere Autorin Imke Henkel in London beschreibt den kurzen Moment des Innehaltens im Wahlkampf nach dem Anschlag.



Angriffe in London am 3. Juni 2017