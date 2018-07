Im Prozess um den brutalen Angriff auf eine Passantin in einem Berliner U-Bahnhof hat der Angeklagte die Tat zugegeben. Zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Berlin gestand Svetoslav S., in der Nacht zum 27. Oktober 2016 die Frau die Treppe hinuntergetreten zu haben.



Der 28-Jährige entschuldigte sich für seine Tat und wollte auch das Opfer um Verzeihung bitten. Die Frau soll am Donnerstag befragt werden. Die damals 26-Jährige hatte sich bei dem Sturz einen Arm gebrochen sowie eine Platzwunde am Kopf zugezogen, der Täter und seine drei Begleiter waren geflüchtet.

S. sagte, er könne sich an die Tat nicht erinnern, weil er an jenem Abend Alkohol und Drogen konsumiert habe. "Im Laufe des Abends hat mich mein älterer Bruder provoziert", sagte S. über einen seiner Begleiter. Er sei aber der Mann auf dem von der Polizei verbreiteten Video. "Ich kann mich jedoch nicht daran erinnern, wie es dazu kam", sagte der Bulgare.



Da er zudem Streit mit seiner Frau gehabt habe, sei er frustriert gewesen, so der Angeklagte. An den Angriff habe er keine Erinnerung, erklärte S. – erst Mutter und Schwester hätten ihm das Video gezeigt. "Ich fand das, was ich gesehen habe, selbst grauenhaft."

Überwachungsbilder der Tat am U-Bahnhof Hermannstraße im Stadtteil Neukölln waren für die Fahndung nach den Tätern veröffentlicht worden. Seit Dezember vergangenen Jahres saß S. in Untersuchungshaft. Der Fall hatte bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt.



Das Verfahren war vor eineinhalb Wochen im ersten Anlauf geplatzt. Das Gericht gab dem Antrag der Verteidigung statt, wonach eine Schöffin voreingenommen war. Nun wurde im Beisein eines neuen Schöffen die Anklage verlesen, die neben dem Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung auch den exhibitionistischer Handlungen enthält. S. soll in zwei anderen Fällen auf öffentlicher Straße vor Frauen masturbiert haben. Zu diesem Vorwurf wollte er sich nicht äußern.

Die Ehefrau bestätigte vor Gericht weitgehend die Aussagen ihres Manns. Sie erklärte das Verhalten des Angeklagten mit einer schweren Kopfverletzung, die S. bei einem Autounfall 2008 erlitten habe. Ihr Mann konsumiere seitdem Alkohol und Drogen und verhalte sich aggressiv.



In dem Verfahren soll noch ein Gutachter zur psychischen Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten aussagen. Womöglich ist S. nicht voll schuldfähig.