Die Ermittler konzentrieren sich bei der Suche nach der Ursache für den Busunfall auf der Autobahn 9 allein auf den gestorbenen Fahrer. Gegen andere Menschen werde nicht ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Geprüft würden aber auch mögliche technische Fehler.



Ein Reisebus mit 48 Menschen an Bord war bei stauendem Verkehr nahe Münchberg in Bayern auf einen Sattelzug aufgefahren und sofort in Brand geraten. Bei dem Unglück starben 18 Menschen, darunter der 55 Jahre alte Fahrer. 30 Menschen wurden verletzt.



Der Firmensitz des Busunternehmens in Sachsen sei durchsucht worden, teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof mit. Dabei hätten die Ermittler Unterlagen in Bezug auf den Bus, den Fahrer und seinen überlebenden Kollegen sichergestellt. "Deren Auswertung wird mit Nachdruck betrieben." Der zweite Busfahrer sei nicht beschuldigt. Bisher sei der Mann noch nicht vernommen worden.

Von seiner Vernehmung sowie der weiterer überlebender Businsassen und von den technischen Gutachten erhoffen sich die Ermittler Aufschluss über die Gründe für den Unfall und das schnelle Ausbrennen des Busses.

Die Ermittler widersprachen Spekulationen, der Reisebus könnte bereits vor dem Zusammenstoß mit einem Lastwagen gebrannt haben. Nach vorläufiger Einschätzung der beiden Gutachter gebe es dafür bisher keine Hinweise. Vieles spreche dafür, dass der Bus erst aufgrund der Kollision mit dem Anhänger des Lastwagens Feuer gefangen habe.

Drei Verletzte noch in Lebensgefahr

Von den 30 Verletzten hätten sieben Leichtverletzte die Krankenhäuser wieder verlassen. Drei der 23 Opfer, die noch in den Kliniken behandelt werden, schweben weiterhin in Lebensgefahr. Die meisten Fahrgäste kamen aus Sachsen.



Der Unfall hat eine Debatte über schärfere Sicherheitsvorgaben für Busse ausgelöst. Zudem könnte nach dem Busbrand zum ersten Mal die jüngste Gesetzesverschärfung gegen Gaffer angewandt werden. Autofahrer hatten die Zufahrt für die Rettungskräfte erschwert.

Busunglück Rufnummer für Angehörige und Zeugen Die Polizei hat eine zentrale Telefonnummer eingerichtet. Unter der Nummer 0800 7766 350 können sich Angehörige an eine Auskunfts- und Vermisstenstelle wenden. Auch Zeugen können die Polizei unter der Nummer erreichen.

Baden-Württemberg zieht eine Bundesratsinitiative zum obligatorischen Einsatz von Notbremssystemen für Busse in Erwägung. Zwar sei das System seit 2015 in Reisebussen und Lastwagen vorgeschrieben. "Das Problem ist allerdings: Der Fahrer kann diesen Notbremsassistenten abschalten, was offenkundig häufig gemacht wird", sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU).

Die SPD kritisierte, die Bußgeld-Pläne gegen Gaffer von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) griffen zu kurz. "Wer aus Sensationslust die Rettung von Menschenleben blockiert, muss mit einer empfindlichen Geldstrafe oder Gefängnis bestraft werden", sagte der rechtspolitische Sprecher Johannes Fechner. Auch Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) kritisierte die Autofahrer. "Das Bilden der Rettungsgasse hat nicht einwandfrei funktioniert – da sind die Helfer in unverantwortlicher Art und Weise behindert worden", sagte er der Passauer Neuen Presse.