Hunderte Zivilisten sind aus der irakischen Stadt Mossul geflüchtet, nachdem die Armee ihre Angriffe auf die letzten verbliebenen Stellungen des "Islamischen Staats" verstärkt hat. Die in Mossul eingeschlossenen Menschen leiden seit Monaten unter Wasser- und Nahrungsmangel. Die Temperaturen haben dort 45 Grad Celsius erreicht. Die Vereinten Nationen schätzen, dass noch Zehntausende Zivilisten in der Altstadt gefangen sind.

Die irakische Armee griff am Sonntag die noch von der Terrormiliz gehaltenen Bereiche aus der Luft an. Das enge Viertel im Westen von Mossul ist die letzte Stellung des IS in der zweitgrößten Stadt des Irak.

Viele der flüchtenden Zivilisten waren so schwer verwundet, dass sie über die Schutthaufen in der Altstadt getragen werden mussten. Es handele sich überwiegend um Frauen und Kinder, die in Wellen aus der Stadt vertrieben würden, während das irakische Militär in Richtung des Tigris vordringe, teilten die irakischen Spezialeinsatzkräfte mit. Die Soldaten seien noch 450 Meter vom Ufer des Tigris entfernt.

Die irakischen Regierungstruppen eroberten am Samstag ein Krankenhaus nahe der Altstadt von Mossul. Die Ibn-Sina-Universitätsklinik und weitere medizinische Einrichtungen wie eine Blutbank im Westen der umkämpften Großstadt seien eingenommen worden, teilte die Armee mit. Auch das gesamte umliegende Stadtviertel Al-Schifaa ist demnach zurückerobert; die Regierungstruppen rücken nun von drei Seiten auf die Altstadt und die wenigen noch von den IS-Kämpfern kontrollierten Gebiete vor.

Eingeständnis der Niederlage?

Nach der Rückeroberung der symbolträchtigen Al-Nuri-Moschee hatte Iraks Ministerpräsident Haider al-Abadi am Donnerstag das Ende des "Kalifats" des IS verkündet. Die Moschee ist von hoher symbolischer Bedeutung, da der IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi dort im Juli 2014 kurz nach der Eroberung von Mossul aufgetreten war. Die Dschihadisten hatten das berühmte schiefe Minarett der Moschee im Juni gesprengt – offenbar um zu verhindern, dass die irakische Armee darauf ihre Flagge hisst. Das Militär wertete dies als Eingeständnis der Niederlage der IS-Miliz.

Mossul ist die zweitgrößte Stadt im Irak. Der IS hatte die Metropole 2014 überrannt. Die Dschihadisten riefen in den von ihnen eroberten Gebieten im Irak und in Syrien ein "Kalifat" aus. Die irakischen Truppen hatten im Oktober 2016 mit der Rückeroberung von Mossul begonnen. Der Ostteil der Stadt wurde im Januar 2017 zurückerobert, einen Monat später folgte der Einsatz im Westteil der Stadt.