Die Plädoyers im Münchner NSU-Prozess werden frühestens am kommenden Dienstag beginnen. Der Vorsitzende Richter Manfred Götzl beendete den Verhandlungstag am Nachmittag vorzeitig wegen teils heftiger Auseinandersetzungen vor Gericht. Es ging dabei um die Frage, ob der Schlussvortrag der Bundesanwaltschaft aufgenommen wird. Dies hatten die Verteidiger der Anklage gefordert. Der Prozess wird nun am Dienstag fortgesetzt.

Unter anderem Beate Zschäpes Anwalt Wolfgang Heer hatte schon vor Beginn des Verhandlungstags gefordert, den Vortrag der Bundesanwaltschaft aufzeichnen zu lassen, um alles "ungestört erfassen und nachvollziehen" zu können. Am Vormittag lehnte das Oberlandesgericht dann die entsprechenden Anträge sämtlicher Verteidiger ab. Eine Tonaufnahme sei für eine sachgerechte Verteidigung nicht erforderlich, sagte Götzl.



Dagegen intervenierte zunächst der Anwalt des Mitangeklagten Ralf Wohlleben, Olaf Klemke. Er beantragte unter anderem, notfalls einen Stenotypisten mit der Mitschrift des Plädoyers zu beauftragen. Dem schlossen sich fast alle Verteidiger der fünf Angeklagten an. Darüber muss das Gericht nun beraten und entscheiden.



Der Prozess in München dauert nun seit mehr als vier Jahren an. Nach mehr als 370 Verhandlungstagen war der Beginn der Plädoyers für den heutigen Verhandlungstag erwartet worden. Zunächst sollte die Anklage an der Reihe sein. Bundesanwalt Herbert Diemer bezifferte die nötige Zeit dafür auf etwa 22 Stunden. Die Anwälte der Angeklagten Zschäpe und Wohlleben beantragten eine Audioaufzeichnung, um das Plädoyer angesichts des Umfangs leichter nachvollziehen zu können. Sie argumentierten, ihre Mandanten seien nicht in der Lage, dem langen Vortrag ausreichend zu folgen.

Der Hauptangeklagten Zschäpe droht lebenslange Haft. Der 42-Jährigen wird Mittäterschaft an sämtlichen Verbrechen vorgeworfen. Zschäpe lebte fast 14 Jahre mit ihren Freunden Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt im Untergrund. Die beiden Männer sollen während dieser Zeit zehn Menschen ermordet haben, neun von ihnen aus rassistischen Motiven. Zschäpe soll von allen Morden gewusst und diese unterstützt haben; sie selbst bestreitet das. Neben Zschäpe und Wohlleben sitzen noch drei weitere mutmaßliche Helfer und Unterstützer auf der Anklagebank.

Nach der heutigen Unterbrechung gibt es nur noch vier Prozesstage, bevor eine vierwöchige Sommerpause beginnt: vom kommenden Dienstag bis Donnerstag und am darauffolgenden Dienstag (1. August). Dann geht es erst Ende August weiter. Das Verfahren hatte am 6. Mai 2013 begonnen.