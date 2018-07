Weitere Informationen über das Projekt #D17

Vor fünf Jahren brachte die amerikanische Journalistin Hanna Rosin ein Buch heraus, über das damals viel diskutiert wurde. Es hieß Das Ende der Männer, wurde mit dem Slogan "Das 21. Jahrhundert wird weiblich" beworben und traf offenbar exakt den Nerv der Zeit.

Es handelte nämlich davon, dass Frauen überall auf der Welt in einem atemberaubenden Tempo neue Berufe erlernten, in neue Rollen drängten und bisher für sie nicht vorgesehene Aufgaben übernahmen, während die Männer oft tatenlos, verwundert und verunsichert zuschauten. Ein Buch darüber also, "dass Frauen die Männer zum ersten Mal in der Geschichte in vieler Hinsicht übertroffen hatten", wie Rosin schrieb.

Marine Le Pen ist eine dieser Frauen, auch wenn sie bei Rosin keine Erwähnung fand. Im Jahr 2011, also ein Jahr, bevor das Buch erschien, hatte sie ihren Vater Jean-Marie Le Pen vom Thron des damals noch als rechtsextrem geltenden Front National gestürzt und sich selbst an die Spitze der Partei gesetzt. Als erste Frau natürlich. Der Alte passte einfach nicht mehr in die Zeit. Er vertrat radikale Ansichten und war in den vorangegangenen Jahren immer mehr mit antisemitischen Äußerungen und Holocaustleugnungen aufgefallen.

Die damals 42-jährige Marine Le Pen wollte die Partei verjüngen und erneuern. Dass sie jüngst gegen Emmanuel Macron in der Stichwahl um das Amt des Präsidenten mehr als ein Drittel der Stimmen geholt hat, stellt das vorläufige Ende dieses langen Weges in die Mitte der Gesellschaft dar.

Auch Frauke Petry ist eine dieser Frauen. Nachdem sie im Sommer 2015 gemeinsam mit Jörg Meuthen zur Sprecherin der AfD gewählt wurde, ging es für die Partei lange bergauf. Auch wenn er nun die direkte Konfrontation mit Petry sucht – Meuthen ist bis heute eher blass geblieben, kaum jemand würde ihn auf der Straße erkennen. Petry aber ist trotz ihres Verzichts auf die Spitzenkandidatur zur Bundestagswahl noch immer das bekannteste Gesicht der deutschen Rechtspopulisten. Und niemand sieht darin mehr etwas Besonderes.

Auch die neue AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel ist eine dieser Frauen, von denen Hanna Rosins Buch handelt. Genauso wie die beiden Pegida-Frontfrauen Kathrin Oertel und Tatjana Festerling. Die in Polen regierende Ministerpräsidentin Beata Szydło. Die Chefin der norwegischen Fortschrittspartei, Siv Jensen. Nicht zu vergessen Pia Kjærsgaard, die langjährige Führungsfrau der Dansk Folkeparti.

Frauen verändern die Rechtspolitik

Welchen Anteil haben Frauen am Rechtsruck der vergangenen Jahre? Sind sie sogar die besseren Rechtspopulisten, weil sie den radikalen Kern rechter Politik besser verschleiern können als Männer? Und was hat das alles mit dem Feminismus zu tun? Sind Le Pen, Petry und Weidel am Ende gar – ganz gegen den Willen ihrer Parteien – Feministinnen?

Sicher ist: Mit dem Aufstieg der Frauen in den rechtspopulistischen Parteien hat sich die Politik verändert, für die sie stehen. Aus dem einstmals nur von Männern repräsentierten, eher randständigen Rechtsextremismus früherer Jahre ist der anschlussfähigere, weil auch weiblichere Rechtspopulismus der Gegenwart geworden, der nun bei viel mehr Wählern Akzeptanz findet.



Rechtspopulismus sei ein Kosename für Rechtsextremismus, hat der linke Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge einmal geschrieben. Am liebsten inszeniert sich der streng nationale Rechtspopulismus als eine quasi mütterlich sorgende, gewaltfreie Deglobalisierungsbewegung. Dafür müssen alle allzu offensichtlichen historischen Linien zum Nationalsozialismus oder zum kollaborierenden Vichy-Regime gekappt werden, das sogenannte christlich-jüdische Abendland und die Demokratie verteidigt und Europa als Hort des Guten wie eine Festung gegen alles Fremde verteidigt werden.

Äußerlich unterscheidet man sich in nichts mehr von den demokratischen Parteien. Hatten schon die Rechtsextremisten begonnen, ihr martialisches Image abzulegen und bürgerlicher zu erscheinen, so geben sich der FN und die AfD heute ein gänzlich ziviles Erscheinungsbild. Man entstammt der Mitte der Gesellschaft, man spricht mit der Mitte der Gesellschaft, man will die Mitte der Gesellschaft sein. Die "neue große Volkspartei", wie Frauke Petry sagt. Die Männer tragen Anzüge, die Frauen Kostüme.