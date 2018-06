Die wegen des Fipronil-Skandals in die Schlagzeilen geratene niederländische Firma Chickfriend hat einem Medienbericht zufolge deutsche Landwirte offenbar auch mit falschen Dokumenten getäuscht. Wie der Spiegel schreibt, soll das Unternehmen seinen Kunden ein vierseitiges Papier vorgelegt haben, das wie ein offizielles Produktsicherheitsblatt ausgesehen habe. Aus dem Papier sei hervorgegangen, dass das Desinfektionsmittel Dega 16 harmlos sei. Verschwiegen worden sei hingegen, dass die Lösung das gesundheitsschädliche Fipronil enthielt.

Die Desinfektionslösung sei offenbar nie von einer Behörde zugelassen worden, schreibt das Blatt weiter. Als Hersteller/Lieferant werde in dem Papier ein Unternehmen im belgischen Weelde genannt, wo ein Chemikalienhändler firmiere. Dessen Anwalt habe eine Stellungnahme abgelehnt. Die beiden Chefs der Firma Chickfriend waren am Donnerstag bei Razzien festgenommen worden. Gegen sie wird wegen des Verdachts der Gefährdung der öffentlichen Gesundheit und des Besitzes verbotener Stoffe ermittelt.



Fipronil Fipronil: Gift im Ei Das Insektengift Fipronil ist erneut in Eiern aus den Niederlanden nachgewiesen worden. Etwa 73.000 Eier seien in sechs deutschen Bundesländern in den Verkauf gelangt. Bereits im August 2017 waren Millionen von Eiern – darunter auch Bio-Eier – in den Handel gelangt, die mit Rückständen des Insektizids Fipronil belastet waren. Vor allem stammten sie aus Geflügelbetrieben in Belgien, den Niederlanden, Deutschland und Frankreich. Belastete Chargen fanden sich in allen 16 Bundesländern. Heute sowie damals wurden betroffene Eier rasch aus den Regalen der Supermärkte entfernt. 2017 hatten auch Hersteller von Eier-, Kartoffel-, und Thunfischsalaten vorsichtshalber Produkte zurückgerufen. In ihnen wurden belastete Eier verarbeitet. Eine akute Gesundheitsgefahr für Verbraucher bestand wohl zu keinem Zeitpunkt, wie auch das Bundesinstitut für Risikobewertung mehrfach bestätigt hat. Wie schädlich ist Fipronil? Die Warnung vor belasteten Eiern bedeutete nicht, dass eine direkte Gefahr durch den Verzehr bestanden hat. Allerdings kann das Gift toxisch auf das Nervensystem wirken – dieses wurde in Tierversuchen bei höheren Konzentrationen festgestellt. Nach der Stellungnahmen des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) sind bei Gehalten bis 0,72 mg/kg Fipronil-Rückständen im Ei keine gesundheitlichen Risiken zu erwarten. Fipronil ist ein Phenylpyrazol und wird vielfach als Pflanzenschutzmittel und Biozid genutzt. In der Tiermedizin wird es als Mittel gegen Flöhe und Zecken bei Hunden und Katzen eingesetzt. Die Anwendung an Tieren, die Lebensmittel erzeugen, ist nicht erlaubt.

Eier per Code prüfen Eine Nummer auf dem Ei erlaubt es Verbrauchen, dessen Herkunft nachzuvollziehen. Auf der Seite lebensmittelwarnung.de finden sich zudem stets aktuelle Informationen über Rückrufaktionen von Lebensmitteln. An dem Code, der in der EU auf Eier gestempelt wird, können Sie erkennen, aus welchem Land ein Ei stammt, wie es erzeugt wurde (bio, Käfig, Freiland) und aus welchem Betrieb es stammt. Wie Sie den Eier-Code entschlüsseln: DIE ERSTE ZAHL

0 = Ökologische Erzeugung

1 = Freilandhaltung

2 = Bodenhaltung

3 = Käfighaltung DER LÄNDERCODE

AT = Österreich / BE = Belgien / BG = Bulgarien / DK = Dänemark / DE = Deutschland / ES = Spanien / FR = Frankreich / HR = Kroatien / IT = Italien / NL = Niederlande / PL = Polen / RO = Rumänien / SE = Schweden / SL = Slowenien DER STALLCODE:

Er besagt, aus welchem Betrieb das Ei stammt. Auf den Seiten des Vereins für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen (KAT) können Sie das nachschauen.



Unter welchen Bedingungen leben deutsche Hühner? Die üblichen Haltungsformen hat der Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft hier übersichtlich beschrieben.

Der Skandal um die mit Fipronil belasteten Eier reicht mittlerweile bis Asien. Nach Angaben der EU-Kommission wurden in 15 EU-Ländern, der Schweiz und in Hongkong belastete Eier entdeckt. Die EU-Kommission will deshalb am 26. September ein Krisentreffen einberufen. "Es bringt uns nicht weiter, wenn einer dem anderen den Schwarzen Peter zuschiebt. Ich will das stoppen", sagte der für Lebensmittelsicherheit zuständige EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis. Die deutschen Verbraucher fordern wie bei früheren Lebensmittelskandalen schärfere Kontrollen.

Erste Fipronil-Messungen bereits 2016?

Die Niederlande müssen sich in dem Skandal derweil harte Vorwürfe aus dem Ausland gefallen lassen. Der belgische Landwirtschaftsminister Denis Ducarme verwies auf einen internen Bericht der niederländischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, wonach bereits im November 2016 erste Fipronil-Belastungen bei niederländischen Eiern gemessen worden sein soll. Außerdem hätten die belgischen Behörden mehr als einen Monat auf Informationen der niederländischen Kollegen warten müssen, sagte Ducarme. So habe man erst verspätet Gegenmaßnahmen einleiten können. Die Niederlande bestreiten das.



Bislang standen in dem Skandal um Millionen mit dem Insektengift belastete Eier vor allem die belgischen Behörden in der Kritik. Diese hatten bereits Anfang Juni von einem Fipronil-Verdachtsfall erfahren, die anderen EU-Staaten aber erst am 20. Juli informiert. Diese Verzögerung ist laut Ducarme aber vor allem auf mangelnde Kooperation der Niederlande zurückzuführen.