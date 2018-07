In Finnland haben nach dem Messerangriff von Turku Berichten zufolge ausländerfeindliche Übergriffe zugenommen. Die Polizei beobachtete mehr fremdenfeindliche Drohungen in sozialen Netzwerken, ein muslimischer Verein und mehrere Medien berichten von tätlichen Angriffen. Bei dem Messerangriff auf dem Markt von Turku waren zwei Frauen getötet und acht weitere Menschen verletzt worden. Der Hauptverdächtige hat die Tat zugegeben, bestreitet aber, aus terroristischen Motiven gehandelt zu haben.

Finnlands größte Tageszeitung Helsingin Sanomat zum Beispiel listet einige Attacken auf, die im Zusammenhang mit dem Anschlag stehen sollen. In der Stadt Vantaa in der Nähe von Helsinki wurde demnach ein junger Mann mit Migrationshintergrund mit einem Messer angegriffen. Zwei Männer hätten ihn gefragt, ob er Muslim sei. Dann habe einer davon mit dem Messer angegriffen und einen jungen Mann leicht verletzt. Die Polizei untersucht einen rassistischen Hintergrund, bestätigte einen solchen aber zunächst nicht.

In der Stadt Espoo ermittelt die Polizei zu einem Angriff auf ein 16-jähriges Mädchen mit somalischen Wurzeln. Ein Verwandter sagte der Helsingin Sanomat, ein Mann habe sie in ihrem Treppenhaus für den Anschlag von Turku mitverantwortlich gemacht und gesagt, sie solle zurück in ihre Heimat gehen. Danach habe er sie gegen den Kopf geschlagen. Das Mädchen sei die Treppe hinuntergefallen und habe eine Gehirnerschütterung davongetragen.

"Wir haben von erschreckend vielen Situationen nach dem letzten Freitag erfahren, die 'Racheakte' in Verbindung mit den Ereignissen von Turku zu sein scheinen", schreibt der Verein Nuoret muslimit ry, eine Organisation junger Muslime in Finnland. "Die Angriffe haben sich gegen unschuldige Menschen gerichtet, die nichts mit den Gewaltakten vom letzten Freitag zu tun haben", hieß es in der Mitteilung.



Polizei registriert Zunahme von Bedrohungen im Internet

Nuoret muslimit ry möchte nach eigenen Angaben die Identität von jungen muslimischen Jugendlichen stärken und ihre Integration in die finnische Gesellschaft fördern. "Die in Turku geschehene Gewalttat hat uns Finnen alle verletzt", schrieb die Organisation. Die Täter müssten zur Rechenschaft gezogen werden. "Unser tiefster Wunsch ist es aber, dass sich wegen der Tragödie von Turku weder Gewalt noch Drohungen gegen unschuldige Unbeteiligte richten."

Die Polizei registrierte zunächst nur eine Zunahme verbaler Angriffe: "Wir haben bemerkt, dass die Drohungen in sozialen Netzwerken zugenommen haben und die Ausdrucksweise härter geworden ist", sagte Oberkommissar Jari Taponen. In der Verbrechensstatistik lasse sich das aber so schnell noch nicht erkennen. Außerhalb des Internets könne die Polizei keine Zunahme von Drohungen feststellen.



Demonstrationen von Rechten und Linken

Auf dem Markt von Turku, am Tatort des Anschlags, fanden am Wochenende zeitgleich eine Kundgebung von Zuwanderungsgegnern und eine Gegendemonstration gegen Rassismus statt. Etwa einhundert Anhänger der rechtspopulistischen Gruppe Finnland zuerst trafen auf etwa gleich viele Gegendemonstranten. Eine ursprünglich geplante Solidaritätsdemo von Bürgern mit irakischem und syrischem Hintergrund für die Opfer des Angriffs musste laut den Veranstaltern aus Sicherheitsgründen abgesagt werden.

Die Soldiers of Odin, eine rechtsextreme Bürgerwehr, meldete für Samstag eine Demonstration in Helsinki an. Vor einem Jahr hatten in Finnlands Hauptstadt Tausende gegen Rassismus demonstriert, nachdem ein 28-Jähriger von einem Neonazi getötet worden war.