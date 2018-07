Die Staatsanwaltschaft Oldenburg verdächtigt niedersächsische Landwirte, gegen das Lebensmittel- und Futtermittelgesetz verstoßen zu haben. Wie eine Sprecherin sagte, sind die Verantwortlichen niedersächsischer Eierbetriebe betroffen, in denen Eier positiv auf Fipronil getestet wurden.

Bislang wurden in drei Legehennenbetrieben im niedersächsischen Landkreis Grafschaft Bentheim Eier mit Fipronil gefunden. Hinzugekommen ist inzwischen ein Betrieb mit 25.000 Legehennen im Landkreis Leer. Alle Betriebe wurden gesperrt und die Eier aus dem Verkehr gezogen. Im Landkreis Emsland wurde eine Junghennenaufzucht gesperrt. Zudem wurde bekannt, dass auch im Saarland mit Fipronil belastete Eier in den Handel gelangt sind, wie eine Sprecherin des Verbraucherschutzministeriums sagte. Damit sind nach Zählung der Deutschen Presse-Agentur mittlerweile alle Bundesländer – mit Ausnahme Sachsens – betroffen.

Die Verwendung von Fipronil bei Tieren, die Teil der menschlichen Nahrungskette sind, ist in der EU verboten. Derzeit wird angenommen, dass ein belgischer Hersteller einem gängigen Reinigungsmittel verbotenerweise Fipronil beimengte und die Mischung an Betriebe in Belgien, den Niederlanden und Deutschland verkaufte. Das Insektizid soll Tiere vor Flöhen, Läusen und Zecken schützen.



Beim Menschen kann die Chemikalie in höheren Dosen zu Übelkeit, Erbrechen und Kopfschmerzen führen. Laut Umweltbundesamt ist Fipronil als Gefahrstoff eingestuft, auf Wasserorganismen wirke Fipronil sehr giftig. Die von den belasteten Eiern ausgehenden Gefahren für Verbraucher sind dem Bundesinstitut für Risikobewertung zufolge allerdings gering. Gemessen am bislang höchsten in Belgien festgestellten Wert von 1,2 Milligramm Fipronil pro Kilo Ei könnte demnach ein Erwachsener, der 65 Kilo wiegt, binnen 24 Stunden sieben Eier essen, ohne dass der gesundheitliche Richtwert überschritten wird. (Antworten auf die wichtigsten Fragen zu Fipronil in Lebensmitteln lesen Sie hier.)

Belgien meldete Fipronil-Verdacht erst Wochen später an andere EU-Länder

Bislang waren Ermittlungsverfahren in Belgien und den Niederlanden bekannt. Die Europäische Union warnte Großbritannien, Frankreich, Schweden und die Schweiz, dass einige mit dem Insektizid Fipronil kontaminierte Eier in ihre Länder gelangt sein könnten und empfahl, Informationen zu teilen. Verärgerung hatte ausgelöst, dass die belgische Lebensmittelsicherheitsbehörde schon seit Anfang Juni von einem Fipronil-Verdachtsfall wusste. Sie hatte die Informationen aber erst am 20. Juli an die anderen EU-Länder weitergegeben.

Fipronil Fipronil: Gift im Ei Das Insektengift Fipronil ist erneut in Eiern aus den Niederlanden nachgewiesen worden. Etwa 73.000 Eier seien in sechs deutschen Bundesländern in den Verkauf gelangt. Bereits im August 2017 waren Millionen von Eiern – darunter auch Bio-Eier – in den Handel gelangt, die mit Rückständen des Insektizids Fipronil belastet waren. Vor allem stammten sie aus Geflügelbetrieben in Belgien, den Niederlanden, Deutschland und Frankreich. Belastete Chargen fanden sich in allen 16 Bundesländern. Heute sowie damals wurden betroffene Eier rasch aus den Regalen der Supermärkte entfernt. 2017 hatten auch Hersteller von Eier-, Kartoffel-, und Thunfischsalaten vorsichtshalber Produkte zurückgerufen. In ihnen wurden belastete Eier verarbeitet. Eine akute Gesundheitsgefahr für Verbraucher bestand wohl zu keinem Zeitpunkt, wie auch das Bundesinstitut für Risikobewertung mehrfach bestätigt hat. Wie schädlich ist Fipronil? Die Warnung vor belasteten Eiern bedeutete nicht, dass eine direkte Gefahr durch den Verzehr bestanden hat. Allerdings kann das Gift toxisch auf das Nervensystem wirken – dieses wurde in Tierversuchen bei höheren Konzentrationen festgestellt. Nach der Stellungnahmen des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) sind bei Gehalten bis 0,72 mg/kg Fipronil-Rückständen im Ei keine gesundheitlichen Risiken zu erwarten. Fipronil ist ein Phenylpyrazol und wird vielfach als Pflanzenschutzmittel und Biozid genutzt. In der Tiermedizin wird es als Mittel gegen Flöhe und Zecken bei Hunden und Katzen eingesetzt. Die Anwendung an Tieren, die Lebensmittel erzeugen, ist nicht erlaubt.

Eier per Code prüfen Eine Nummer auf dem Ei erlaubt es Verbrauchen, dessen Herkunft nachzuvollziehen. Auf der Seite lebensmittelwarnung.de finden sich zudem stets aktuelle Informationen über Rückrufaktionen von Lebensmitteln. An dem Code, der in der EU auf Eier gestempelt wird, können Sie erkennen, aus welchem Land ein Ei stammt, wie es erzeugt wurde (bio, Käfig, Freiland) und aus welchem Betrieb es stammt. Wie Sie den Eier-Code entschlüsseln: DIE ERSTE ZAHL

0 = Ökologische Erzeugung

1 = Freilandhaltung

2 = Bodenhaltung

3 = Käfighaltung DER LÄNDERCODE

AT = Österreich / BE = Belgien / BG = Bulgarien / DK = Dänemark / DE = Deutschland / ES = Spanien / FR = Frankreich / HR = Kroatien / IT = Italien / NL = Niederlande / PL = Polen / RO = Rumänien / SE = Schweden / SL = Slowenien DER STALLCODE:

Er besagt, aus welchem Betrieb das Ei stammt. Auf den Seiten des Vereins für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen (KAT) können Sie das nachschauen.



Unter welchen Bedingungen leben deutsche Hühner? Die üblichen Haltungsformen hat der Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft hier übersichtlich beschrieben.

Nach der offiziellen Bekanntgabe hatte es Dutzende Nachweise in Eiern niederländischer Produzenten gegeben, Millionen dieser Eier waren nach Deutschland, in die Schweiz und nach Schweden geliefert worden. In Deutschland wurde zudem klar, dass das Fipronil-Gemisch an eine Briefkastenfirma sowie vier Geflügelhöfe in Niedersachsen verkauft worden war. Millionen Eier wurden aus den Regalen von Supermärkten genommen und vernichtet. Zudem gab es erste Rückrufe für Produkte mit verarbeiteten Eiern. Das Umweltministerium von Nordrhein-Westfalen empfiehlt Verbrauchern, belastete Eier dem Handel zurückzugeben oder mit dem Restmüll zu entsorgen.