Die Behörden von inzwischen zwölf europäischen Ländern meldeten Funde des Insektengifts Fipronil. Kontaminierte Eier gelangten demnach offenbar auch in die Slowakei sowie nach Rumänien und Dänemark. Das Bundeslandwirtschaftsministerium geht Zeitungsberichten zufolge von rund 10,7 Millionen möglicherweise belasteten Eiern in Deutschland aus.



In Rumänien wurde im Westen des Landes eine Tonne Flüssigeigelb aus Deutschland entdeckt, das offenbar mit dem Insektengift Fipronil verseucht ist. Es sei nicht in den Verkauf gelangt, hieß es von den Behörden. In der Slowakei stießen die Lebensmittelbehörden in einem Lagerhaus auf mehr als 20 Paletten kontaminierte hartgekochte Eier, die über Deutschland aus den Niederlanden importiert worden waren.

Ursprung des Skandals offenbar in Belgien

In Dänemark gelangten rund 20 Tonnen verseuchte Eier nach Angaben der Lebensmittelbehörde nicht in den Einzelhandel, sondern wurden in hartgekochter Form direkt an Kantinen, Cafés oder Cateringfirmen verkauft. Eine Gefahr für die Konsumenten bestehe aber nicht, hieß es.

Rumänien und die Slowakei sind die ersten Länder in Osteuropa, in denen mit Fipronil belastete Eiprodukte nachgewiesen wurde. Neben diesen beiden Staaten und Dänemark sind neun weitere Länder betroffen: Deutschland, die Niederlande und Belgien sowie Frankreich, die Schweiz, Österreich, Schweden, Großbritannien und Luxemburg.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Skandal seinen Ursprung in Belgien: Dort wurde offenbar ein für die Nutztierhaltung zugelassenes, rein pflanzliches Desinfektionsmittel mit dem für die Nutztierhaltung verbotenen Fipronil gemischt. Dieses Gemisch wurde offenbar auch in Ställen in den Niederlanden und in einigen Fällen auch in Deutschland eingesetzt. Millionen bereits belasteter Eier aus den Niederlanden wurden nach Deutschland verkauft.

Fipronil Fipronil: Gift im Ei Das Insektengift Fipronil ist erneut in Eiern aus den Niederlanden nachgewiesen worden. Etwa 73.000 Eier seien in sechs deutschen Bundesländern in den Verkauf gelangt. Bereits im August 2017 waren Millionen von Eiern – darunter auch Bio-Eier – in den Handel gelangt, die mit Rückständen des Insektizids Fipronil belastet waren. Vor allem stammten sie aus Geflügelbetrieben in Belgien, den Niederlanden, Deutschland und Frankreich. Belastete Chargen fanden sich in allen 16 Bundesländern. Heute sowie damals wurden betroffene Eier rasch aus den Regalen der Supermärkte entfernt. 2017 hatten auch Hersteller von Eier-, Kartoffel-, und Thunfischsalaten vorsichtshalber Produkte zurückgerufen. In ihnen wurden belastete Eier verarbeitet. Eine akute Gesundheitsgefahr für Verbraucher bestand wohl zu keinem Zeitpunkt, wie auch das Bundesinstitut für Risikobewertung mehrfach bestätigt hat. Wie schädlich ist Fipronil? Die Warnung vor belasteten Eiern bedeutete nicht, dass eine direkte Gefahr durch den Verzehr bestanden hat. Allerdings kann das Gift toxisch auf das Nervensystem wirken – dieses wurde in Tierversuchen bei höheren Konzentrationen festgestellt. Nach der Stellungnahmen des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) sind bei Gehalten bis 0,72 mg/kg Fipronil-Rückständen im Ei keine gesundheitlichen Risiken zu erwarten. Fipronil ist ein Phenylpyrazol und wird vielfach als Pflanzenschutzmittel und Biozid genutzt. In der Tiermedizin wird es als Mittel gegen Flöhe und Zecken bei Hunden und Katzen eingesetzt. Die Anwendung an Tieren, die Lebensmittel erzeugen, ist nicht erlaubt.

Eier per Code prüfen Eine Nummer auf dem Ei erlaubt es Verbrauchen, dessen Herkunft nachzuvollziehen. Auf der Seite lebensmittelwarnung.de finden sich zudem stets aktuelle Informationen über Rückrufaktionen von Lebensmitteln. An dem Code, der in der EU auf Eier gestempelt wird, können Sie erkennen, aus welchem Land ein Ei stammt, wie es erzeugt wurde (bio, Käfig, Freiland) und aus welchem Betrieb es stammt. Wie Sie den Eier-Code entschlüsseln: DIE ERSTE ZAHL

0 = Ökologische Erzeugung

1 = Freilandhaltung

2 = Bodenhaltung

3 = Käfighaltung DER LÄNDERCODE

AT = Österreich / BE = Belgien / BG = Bulgarien / DK = Dänemark / DE = Deutschland / ES = Spanien / FR = Frankreich / HR = Kroatien / IT = Italien / NL = Niederlande / PL = Polen / RO = Rumänien / SE = Schweden / SL = Slowenien DER STALLCODE:

Er besagt, aus welchem Betrieb das Ei stammt. Auf den Seiten des Vereins für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen (KAT) können Sie das nachschauen.



Unter welchen Bedingungen leben deutsche Hühner? Die üblichen Haltungsformen hat der Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft hier übersichtlich beschrieben.

In den Niederlanden wurden bei Razzien zwei Manager einer Hühnerfarm festgenommen. Im Visier der Ermittler sei zudem ein belgisches Unternehmen, das vermutlich unerlaubt Fipronil dem Desinfektionsmittel beimischte.

Fipronil wird gegen Zecken, Flöhe und Läuse eingesetzt. Da es für Menschen gesundheitsgefährdend ist, darf es nicht in Betrieben eingesetzt werden, deren Erzeugnisse in die menschliche Nahrungskette gelangen. Bislang gab es keine Berichte darüber, dass tatsächlich jemand wegen der Eier erkrankt ist.