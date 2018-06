Die deutschen Sicherheitsbehörden hatten laut einem Medienbericht mehr Hinweise auf eine Radikalisierung des Hamburger Attentäters Ahmad A. als bisher bekannt. Mitarbeiter eines Flüchtlingscafés und der Leiter seiner Asylunterkunft wandten sich seinetwegen im vergangenen Jahr an die Beratungsstelle Legato, die sich um Fälle von "religiös begründeter Radikalisierung" kümmert, berichtet der Spiegel.

In dem Flüchtlingscafé soll A. gedroht haben: "Der Terror wird auch hierher kommen." Nach Gesprächen mit A. sollen sich die Berater von Legato dem Spiegel zufolge überfordert gefühlt haben. A. sei psychisch auffällig, man komme nicht an ihn heran. Die Beratungsstelle wollte sich zu Einzelfällen nicht äußern.



Der Palästinenser Ahmad A. hatte vergangene Woche in einem Supermarkt in Hamburg-Barmbek ein Messer aus dem Regal gegriffen und damit einen Mann getötet. Sechs weitere Menschen wurden verletzt. A. wurde festgenommen. Er hatte in Deutschland erfolglos einen Asylantrag gestellt. Mangels Papieren konnte er nicht abgeschoben werden. Deutsche Behörden hatten ihn laut Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) als Islamist eingestuft. Sie seien aber nicht zu der Einschätzung gekommen, dass er unmittelbar gefährlich sei.

Ein Hinweisgeber berichtete dem Spiegel zufolge dem Hamburger Verfassungsschutz im September 2016, dass A. ihn gefragt habe, wie man am besten nach Syrien komme. A. wollte demnach möglicherweise zum "Islamischen Staat". Nach dem Gespräch ließ der Verfassungsschutz ihn bei der Bundespolizei zur Grenzfahndung ausschreiben.



Das Hamburger Landeskriminalamt soll dem Magazin zufolge zwischenzeitlich versucht haben, A. als Informanten anzuwerben. Der Versuch scheiterte demnach jedoch.



Der Spiegel-Bericht bestätigt auch die bisherigen Berichte, wonach A. psychisch auffällig gewesen sei und Drogen konsumiert habe. Nach Angaben ehemaliger Freunde habe er sich tagelang zurückgezogen und andere Muslime beschimpft, da sie die Regeln des Islam nicht befolgen würden. Dann habe er wieder Alkohol getrunken und gekifft. Die Ermittler stellten nach dem Messerattentat Spuren von Cannabis in A.s Blut fest.