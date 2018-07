Den Spaniern bot sich am Sonntagmorgen ein ungewohntes Bild. In Barcelonas berühmter Kirche Sagrada Familia gedachten der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy und der katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont nebeneinander der Toten von Barcelona und Cambrils. In schweren Stunden eigentlich ein selbstverständliches Zeichen des Zusammenrückens – doch die beiden Politiker hat man zuletzt kaum Seite an Seite gesehen.

Denn die Beziehung zwischen der Zentralregierung in Madrid und der Region Katalonien im Nordosten von Spanien ist mehr als angespannt. Die in Barcelona ansässige katalanische Regionalregierung hat für den 1. Oktober ein Unabhängigkeitsreferendum angekündigt. Es ist nicht das erste Mal, dass die Katalanen versuchen, in einer Volksbefragung unter ihren 7,5 Millionen Einwohnern über eine eventuelle Abspaltung von Spanien zu befinden. Die Katalanen argumentieren, sie seien eine eigene Nation und hätten ihre eigene Kultur: Selbstbewusst sprechen sie ihre eigene Sprache, das Katalanisch.



Die Unabhängigkeitskämpfer argumentieren aber nicht nur kulturell, sondern auch politisch: Sie verweisen auf eine wachsende Enttäuschung mit dem konservativen und zentralistisch denkenden Madrid. Barcelona war immer ein Zentrum der Republikaner. In der Militärdiktatur unter General Franco, die bis Ende der 1970er Jahre andauerte, wurden alle katalanischen Traditionen unterdrückt, den Menschen ihre Sprache verboten. Viele ältere Katalanen haben noch schlimme Erinnerungen an diese Zeit.

Heute hat die Region im Nordosten einen weitreichenden Autonomiestatus, will ihn aber noch weiter ausbauen. Es geht auch um finanzielle Erwägungen. Die katalanische Industrie erwirtschaftet einen Großteil des Wohlstands des ganzen Landes, viele Touristen bringen zusätzliche Einnahmen – und Barcelona ist müde, viele Steuern in ihrer Meinung nach weniger effiziente Regionen des Landes abzuführen. Schon 2011, 2014 und 2015 gab es Unabhängigkeitsbestrebungen. Seit 2015 wird die Region von einem Bündnis regiert, das ihren Wählern nichts weniger als die Einleitung eines verfassungsgebenden Prozesses für die Abspaltung von Spanien versprach.

Konkurrenz der Sicherheitsbehörden

Die versprochenen 18 Monate, in denen das geschehen sollte, sind bereits vorbei – die obersten Gerichte in Madrid haben jeden versuchten Schritt in Richtung Unabhängigkeit verboten. Spaniens Premier Rajoy ließ zuletzt durchblicken, auch das Referendum am 1. Oktober "mit allen Mitteln" untersagen zu lassen. Er könnte die Gerichte dazu aufrufen, die Regionalregierung abzusetzen, weil sie verfassungswidrig handele.

Die katalanische Regionalregierung wiederum sagt, sie sei friedlich und pro-europäisch. Sie wolle eben nur ein kleiner, autonomer Staat in der EU und nicht mehr abhängig von Spanien sein. Niemand könne doch dem Volk seinen Willen verbieten. In Umfragen allerdings sind die Katalanen gespalten, ob sie sich wirklich von Spanien trennen wollen. Viele sagen, sie würden zwar bei einem Referendum mit Ja stimmen, aber nur um der Regierung in Madrid ein Zeichen zu geben, dass sie endlich auf die Regionalregierung in Barcelona zukommen muss, auch finanziell. Dass Katalonien wirklich bald unabhängig wird, glauben auch die überzeugtesten Separatisten nicht.

Viele Ausländer halten das Gezerre zwischen Madrid und Barcelona daher für Folklore. Aber es ist bitterer Ernst, das hat sich auch nach nach dem Anschlag von Barcelona bemerkbar gemacht. Die nationalen und regionalen Sicherheitsbehörden stellen in den schwierigsten Momenten ihre Rivalitäten offen zur Schau. Die katalanische Polizei Mossos hat fast ausschließlich auf Katalanisch informiert. Das nationale spanische Fernsehen engagierte eigens eine Dolmetscherin, um die Pressekonferenzen des katalanischen Innenministers nach dem Anschlag live ins Hochspanische zu übersetzen.

Am Samstag teilte das Innenministerium in Madrid mit, die Terrorzelle von Barcelona sei zerschlagen. Sofort stellte die Regionalregierung in Barcelona klar, dass sie das ganz anders sehe, weil noch junge Männer auf der Flucht seien. Erst einen Tag später teilte der katalanischen Innenministers Joaquim Forn dann selbst noch einmal mit: Die Terrorzelle sei durch "die Festnahmen und die Tötung von Personen bei verschiedenen Aktionen" neutralisiert worden. Gefahndet wird aber weiterhin.