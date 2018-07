Als der Name Angela Merkel fällt, zeigt Serdar den Mittelfinger. Und als es um Martin Schulz geht, schreit er: "Froschauge!" Der 44-Jährige, der seinen richtigen Namen nicht nennt, betreibt im Berliner Stadtteil Schöneberg einen Friseursalon. An diesem Donnerstagabend schneidet er gerade einem Kunden die Haare, doch richtig konzentrieren kann er sich nicht. Denn der Friseurmeister ist wütend.



"Es muss endlich mal wieder um Deutschland gehen. Um Innenpolitik, nicht immer nur Türkei, Türkei!", sagt er und spielt auf die Bundestagswahl an. Serdar ist groß, schlank und trägt einen Vollbart. Er kam vor 18 Jahren aus der Türkei nach Deutschland, seit 2005 ist er deutscher Staatsbürger. Der Friseur will am 24. September wählen, obwohl er nichts mehr mit deutscher Politik anfangen kann. "Ich sehe keine Unterschiede mehr zwischen der Linken, der CDU, den Grünen oder der SPD." Lange habe er die Sozialdemokraten unterstützt. Schröder, Gabriel, Steinmeier, okay, aber Schulz? "Er und seine Partei können nur noch die Türkei kritisieren, der ganze Wahlkampf ist darauf ausgerichtet. Um die Probleme der Menschen in Deutschland kümmern die sich gar nicht mehr!"

Serdar schimpft und schimpft: auf Merkel, die AfD, Schulz und Cem Özdemir. Dann mischt sich sein Kunde ein: "Bruder, kannst du nicht beim Reden auch gleichzeitig schneiden? Ich habe nicht so viel Zeit." Serdar setzt die Schere noch einmal an. Es dauert aber nicht lange, bis er wieder ausholt: "Ich bin kein typischer Erdoğan-Fan, aber die deutschen Politiker und Medien machen mich zu einem!" Er wird die FDP wählen. "Das ist die einzige deutsche demokratische Partei, die sich an erster Stelle um Innenpolitk und die Probleme der Bürger kümmert."

Deutschtürken sind SPD-Stammwähler

Serdar ist einer von mehr als 700.000 wahlberechtigten Deutschtürken, die bei der Bundestagswahl mitentscheiden können, wer Deutschland bis 2021 regieren wird (insgesamt besitzen 1,37 Millionen Türkeistämmige die deutsche Staatsbürgerschaft). Klassisch wählt diese Gruppe eher links als rechts, eher progressiv als konservativ.



Wie sich das in Zahlen ausdrückt, fand das private Meinungsforschungsinstitut Data4U nach der Bundestagswahl 2013 heraus. Die Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD), eine Lobbyvertretung der türkischen Regierungspartei AKP, gab die Studie in Auftrag. Demnach nahmen 70 Prozent der Wahlberechtigten bei der Bundestagswahl vor vier Jahren teil – der Wert liegt im Schnitt fast bei dem der Gesamtbevölkerung (71,5). Davon wählten 64 Prozent die SPD, zwölf Prozent die Grüne, ebenso viele die Linke und sieben Prozent die Union. Laut einer Studie der Deutschen Stiftung für Integration und Migration von 2016 lag die Parteipräferenz unter Türkeistämmigen bei knapp 70 Prozent. Mehr als 13 Prozent neigten den Grünen zu, knapp zehn Prozent der Linken.



Bisher konnten sich linke Parteien auf die Kreuze der meisten Deutschtürken verlassen, für SPD und Grüne sind sie Stammwähler. Ein Erfolgsgrund der Parteien ist ihre eher freundliche Politik gegenüber Einwanderern. Aber auch, dass inzwischen einige ihrer deutsch-türkischen Abgeordneten in Berlin mitmischen. Als Cem Özdemir zum ersten türkeistämmigen Spitzenpolitiker bei den Grünen aufstieg, wurde unter Deutschtürken bereits laut gedacht: Wenn ein Schwarzer in den USA Präsident kann, wieso nicht ein Türke mit Koteletten in Deutschland? Lange Zeit mussten SPD und Grüne nicht mehr tun, als die Union für negative Äußerungen über Türken und Muslime zu kritisieren, um sich die Stimmen der Deutschtürken zu sichern. Diese Zeiten sind vorbei.



Im Sommer 2016 verabschiedete erst der Bundestag auf Initiative von Cem Özdemir eine Armenien-Resolution, die den Völkermord an den Armeniern im Osmanischen Reich als historischen Fakt anerkannte. Die Resolution belastete die Beziehung zwischen Deutschland und der Türkei enorm und verstärkte Erdoğans Bestreben, die Türkei zunehmend vom EU-Kurs abzubringen. Wenige Tage später kam es zu einem Putschversuch in der Türkei mit 249 Toten. Seither wurden in dem Land unter anderem Oppositionelle und Zivilisten inhaftiert, darunter sind auch deutsche Staatsbürger, die immer noch auf ihre Anklageschrift warten.

Im April 2017 wurden türkischen Politikern in Deutschland Wahlkampfauftritte verboten – ein klarer Affront gegen Erdoğan und seine AKP. Ankara konterte, warf Deutschland "Nazimethoden" vor, gab eine Reisewarnung für Deutschland heraus. Inzwischen hat die Bundesregierung eine schärfere Ausrichtung ihrer Türkeipolitik beschlossen. Der Höhepunkt des Krisenthrillers zwischen der Türkei und Deutschland wurde in nur einem Jahr geschrieben.