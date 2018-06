Heftige Sturmböen an der Inselkette Florida Keys haben Hurrikanstärke erreicht. Nach Angaben des US-Hurrikanzentrums erzeugten die Ausläufer des Sturms Irma im Süden Floridas Tornados. Einer wurde in Fort Lauderdale beobachtet.

Laut Vorhersagen soll der Hurrikan am Sonntagmittag mitteleuropäischer Zeit mit starkem Regen, Sturzfluten, Tornados und Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 Kilometer pro Stunde auf Florida treffen.



Während sich Irma dem Bundesstaat näherte, gewann der Sturm wieder an Stärke. Zuvor hatte er durch seinen Weg über Kuba etwas Kraft verloren. Das US-Hurrikan-Zentrum in Miami stuft den Sturm nun in die zweithöchste Kategorie 4 ein.



In Teilen Floridas fiel bereits der Strom aus. Mehr als 190.000 Haushalte waren betroffen, wie aus Daten des Energieunternehmens FPL hervorgeht. Stromausfälle gab es unter anderem in Miami und auf den Florida Keys an der Südküste des Bundesstaates. Experten schätzen, dass mehr als eine Million Menschen ohne Strom sein könnte, wenn der Hurrikan Florida durchquert hat.

Mehr als 6,5 Millionen Menschen wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Mehr als 70.000 Menschen haben sich in die rund 385 Schutzräume in dem Bundesstaat begeben.

Miami Beach mit seinen normalerweise 100.000 Einwohnern glich einer Geisterstadt, wie Bürgermeister Phil Levine sagte. Auch Fort Myers an der Westküste wappnete sich gegen den Sturm. Bürgermeister Randall Henderson sprach von einem "Worst-Case-Szenario" für die Stadt.



Diese Karte der Website Windy.com speist sich aus Wetterdaten und zeigt die aktuelle Position des Hurrikans.

Roman Gastesi, der Verwalter des Bezirkes Monroe, zu dem die Florida Keys gehören, sagte: "Das ist der große Hurrikan, vor dem wir uns alle gefürchtet haben." Auf der Inselgruppe leben etwa 70.000 Menschen. Die Sicherheitsbehörden verlegten 460 Gefängnisinsassen auf das Festland. Nach Angaben des Bezirks wurden alle Krankenhäuser und Notaufnahmen auf den Inseln geschlossen.

Das US-Militär mobilisierte Tausende Soldaten. Dem Verteidigungsministerium zufolge waren insgesamt fast 14.000 Angehörige der Nationalgarde in Alarmbereitschaft. Damit sollten Such- und Rettungsmissionen sowie Evakuierungen unterstützt werden. Mehrere große Marineschiffe bereiteten sich auf Hilfseinsätze vor.

Orkane, Hurrikans, Taifune und Zyklone Orkane und Wirbelstürme Als Orkan bezeichnet man einen schweren Sturm ab Stärke 12 auf der Beaufortskala. Sie erreichen Windgeschwindigkeiten von mindestens 64 Knoten. Das sind knapp 120 Kilometer pro Stunde. Hurrikans, Taifune und Zyklone sind tropische Wirbelstürme, deren herausragendes Merkmal ist, dass sie ihre Energie aus dem tropisch warmen Meer beziehen. Bei Wassertemperaturen der oberen 50 Meter von mehr als 26,5 Grad Celsius verdunstet langsam viel Feuchtigkeit, die beim Aufstieg in der Atmosphäre wieder kondensiert und ihre Wärmeenergie schnell an die Luftmassen abgibt – und den Sturm antreibt. Hurrikan und Taifun Im Atlantik, Nord- und Südpazifik werden tropische Wirbelstürme als Hurrikane bezeichnet, im asiatischen Raum heißen sie Taifune. Hurrikans und Taifune sind großräumige Gebilde, deren imposante Wolkenwirbel vielfach einen Durchmesser von 200 Kilometern erreichen und von der Erddrehung in Rotation versetzt werden.Verliert ein Hurrikan oder Taifun den Kontakt zum Meer – geht also sozusagen an Land – verliert er seinen Energienachschub und schwächt sich ab. Ein tropischer Sturm wird definitionsgemäß erst dann zum Hurrikan oder Taifun, wenn er Windstärke 12 oder mehr (118 km/h) erreicht. Zyklon Zyklon ist die Bezeichnung für tropische Wirbelstürme im Golf von Bengalen und im Indischen Ozean. Derartige Stürme können mehrere Meter hohe Wellen aufwirbeln, die schließlich im Bereich von Bangladesch, Myanmar oder Indien auf Land treffen. Damit führen die Zyklone zu großen Verwüstungen, weil sie meist in besonders flachen Regionen aufs Land treffen. Das kann zu Überschwemmungen bis im Landesinneren führen, da die flachen Übergänge vom Flussdelta ins Meer kaum Schutz für die Menschen und die Gebäude bieten. Tornados Tornados sind dagegen viel kleiner und zeichnen sich durch ihre Spiralform aus. Sie entstehen über dem Festland – vor allem in den USA –, wenn unter einer Gewitterwolke Warmluft aufsteigt und sich der Wind dann zu einem Strudel formt. Unterhalb der Wolke wird das als Schlauch sichtbar. Tornados können Geschwindigkeiten von bis zu 500 Kilometer pro Stunde erreichen. Der Sog des Tornados fegt alles in die Luft, was der Windspirale in die Quere kommt.

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 256 Stundenkilometern war Irma über Kuba hinweggefegt. Der Hurrikan überschwemmte Land, verursachte schwere Schäden und zerriss Stromleitungen. Die Behörden in der Stadt Santa Clara zählten 39 eingestürzte Gebäude. Bewohner der Hauptstadt Havanna wurden davor gewarnt, auf die Straße zu gehen. Die Überschwemmungen könnten bis Montag andauern. Dem Zivilschutz zufolge drang das Hochwasser vom Ufer 600 Meter weit in die Stadt ein.



Auf seinem Weg durch die Karibik hatte Irma 25 Menschen getötet. In Kuba war nach Behördenangaben vorsorglich mehr als eine Million Menschen in Sicherheit gebracht worden.

Auf dieser Seite können Sie verfolgen, wo Hurrikan Irma entlangzieht. Alles zum Sturm, seinen Folgen und den Vorhersagen lesen Sie hier.