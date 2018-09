Nach Unwettern im Nordwesten Italiens sind mindestens sieben Menschen gestorben. Ein weiterer werde in der Gegend um die Küstenstadt Livorno noch vermisst, teilten Feuerwehr und Zivilschutz mit. Laut Medienberichten kam eine Familie mit einem vierjährigen Kind im Untergeschoss ihrer Wohnung bei dem Unwetter ums Leben. Der Großvater habe zunächst ein Kind der Familie gerettet. Als er den anderen in der Wohnung zur Hilfe kommen wollte, sei auch er gestorben.

Hilfskräfte rückten den Behörden zufolge zu rund 160 Einsätzen in der Region um Livorno und Pisa aus. "So eine Situation hat man in keinster Weise voraussehen können", twitterte Livornos Bürgermeister Filippo Nogarin. Seine Stadt sei "verwüstet" worden.

Für die Region Ligurien hatte der Zivilschutz vorher bereits die höchste Warnstufe ausgerufen. Regen und Schlamm setzten Livorno teils unter Wasser, schoben Autos an Häuser und richteten schwere Schäden an. Bäche verwandelten sich in Flüsse.



Laut italienischen Medien wurden in der Region Eisenbahnlinien gesperrt, zahlreiche Keller überflutet, Bäume entwurzelt und drei Brücken zerstört. Auch Urlauber sind von dem Starkregen betroffen. Noch ist Urlaubssaison in Italien, Livorno mit seinen 170.000 Einwohnern ist ein beliebter Transitpunkt für Touristen. Von dort legen Fähren nach Elba und Sardinien ab. Ein Campingplatz in der Region musste geräumt werden.



Der starke Regen und der Wind haben am Wochenende nicht nur Ligurien und die Toskana getroffen. Der Zivilschutz warnte auch in weiten Teilen des restlichen Landes vor Schäden. In der Hauptstadt Rom wurden Straßen überschwemmt und U-Bahnlinien gesperrt. Zuvor hatte Italien monatelang unter Dürre gelitten.