Mexiko liegt in einem der aktivsten Erdbebenregionen der Welt, immer wieder gibt es Eruptionen. 32 Jahre nach der Erdbebenkatastrophe von 1985 mussten sich die Menschen – vor allem im zentralen Teil des Landes – vor einem neuen schweren Erdbeben in Sicherheit bringen. Für viele in der Hauptstadt sowie in den Bundesstaaten Puebla und Morelos kam jede Hilfe zu spät; die Regierung zählte bislang mehr als 220 Tote. Die Zahl dürfte steigen, die Bergungskräfte konnten zahlreiche zerstörte Gebäude noch nicht erreichen. Tausende suchen nach Überlebenden.