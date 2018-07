Das Auswärtige Amt hat die Reisehinweise für Ägypten angepasst. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass ausländische Touristen Probleme mit ägyptischen Behörden bekommen, sollten sie Dating-Apps benutzen, hieß es in einem neu hinzugefügten Absatz der Hinweise.

Das Amt begründete den Schritt mit der Festnahme von zahlreichen angeblichen Homosexuellen. Menschenrechtsorganisationen würden berichten, dass ägyptische Behörden auch Dating-Apps benutzten, um Mitglieder der LGBTI-Community ausfindig zu machen.

Gäste eines Konzerts einer libanesischen Band hatten im September die Regenbogenflagge geschwenkt. Daraufhin hatten sich Medien und konservative Politiker entrüstet, Ägyptens oberster Staatsanwalt ordnete eine Ermittlung an.



Homosexualität offiziell nicht verboten

Mehrere Konzertgäste wurden schließlich festgenommen, es folgten etliche Verhaftungen in den darauffolgenden Wochen. Berichte von verprügelten Festgenommenen und persönlichkeitsverletzenden körperlichen Untersuchungen lösten Panik unter vielen Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgendern aus.



Homosexualität per se ist in Ägypten nicht verboten, homosexuelle Akte in der Öffentlichkeit hingegen schon. Oft werden Mitglieder der LGBTI-Community wegen Vorwürfen wie der "Förderung von Ausschweifungen" eingesperrt und auch verurteilt. In der Gesellschaft ist Homosexualität ein Tabu.