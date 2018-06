Ein japanisches Gericht hat eine Mitschuld des Staates und des Betreiberkonzerns Tepco an der Atomkatastrophe in Fukushima festgestellt. Das Bezirksgericht von Fukushima entschied, dass die Regierung es unterlassen habe, Tepco aufzufordern, Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern – obwohl man schon 2002 von einem Risiko aufgrund eines möglichen Tsunamis gewusst habe.



Geklagt hatten 3.800 Bürger. Sie forderten im Rahmen der größten von etwa 30 laufenden Sammelklagen eine monatliche Entschädigung von umgerechnet je 380 Euro bis die Strahlung auf den Stand vor der Katastrophe im März 2011 gesunken ist.

Es ist das dritte Urteil gegen Tepco. Bereits im März hatte ein anderes Gericht entschieden, dass sich Tepco und der Staat der Nachlässigkeit schuldig gemacht hätten. In einem weiteren Prozess wurde der Staat freigesprochen.

Ungeachtet dieser Urteile und des seit der Katastrophe breiten Widerstands in der Bevölkerung, hat Japans Atomaufsicht Anfang Oktober erstmals seit dem Unglück von Fukushima zwei neue Reaktoren von Tepco für sicher erklärt. Die Atomregulierungsbehörde befand, dass die Reaktoren 6 und 7 im weltgrößten Atomkraftwerk Kashiwazaki-Kariwa an der Küste des Japanischen Meeres die nach Fukushima verschärften Sicherheitsauflagen erfüllt hätten. Bis zum Hochfahren dürften jedoch noch Jahre vergehen.

Infografik: Der Zustand des Atomkraftwerks Fukushima-Daiichi März 2011

Heute 500 m Japan Der Boden der Anlage ist mit Beton versiegelt, damit radioaktive Teilchen nicht einsickern oder aufgewirbelt werden. Zur Detailansicht Gebäude der Reaktoren 5 und 6 Gebäude der Reaktoren 1 bis 4 Neben einem neuen Bürogebäude gibt es für die mehr als 1.000 Arbeiter Unterkünfte und einen Supermarkt. In Hunderten Tanks lagert radioaktiv belastetes Kühlwasser. 100 m Roboter untersuchen die Schäden in den Reaktoren. Wegen der hohen Strahlung versagten zuletzt im Februar 2017 zwei der Maschinen im Block 2. Eine Eiswand im Boden um die Reaktorblöcke soll verhindern, dass Grundwasser unter die Anlage fließt und Radioaktivität ins Meer spült. Seit Juli 2013 ist Reaktorgebäude 4 ummantelt. Bis Dezember 2015 konnten alle Brennstäbe aus dem Abklingbecken entfernt werden. Satellitenbild vom 12. November 2015 500 m Japan Zur Detailansicht Gebäude der Reaktoren 5 und 6 Gebäude der Reaktoren 1 bis 4 11. März 2011, 14.46 Uhr Ortszeit: Ein Beben der Stärke 9 ereignete sich vor Japan. Mehrere Tsunamis, bis zu 14 Meter hohe Wellen, trafen innerhalb einer Stunde das AKW Fukushima-Daiichi. 100 m Die Reaktorblöcke 5 und 6 wurden von dem Beben und den Tsunamis kaum beschädigt. Sie waren nicht in Betrieb. Rund 80 Prozent der ausgetretenen Radioaktivität wehte aufs Meer. 12. März 2011, 15.36 Uhr: Eine Wasserstoff­explosion zerfetzte die Betonhülle des überhitzten Reaktorgebäudes 1. Aus Reaktor 2 entwich die größte Menge radioaktiver Stoffe beim Versuch, ihn zu stabilisieren. 14. März 2011, 11.01 Uhr: Entzündeter Wasserstoff sprengte das Gebäude von Reaktor 3. 15. März 2011, 6.14 Uhr: Explosiver Wasserstoff aus Block 3 zerriss das Dach von Reaktor 4 und legte das Abklingbecken mit gelagerten Brennstäben frei. Satellitenbild vom 17. März 2011 500 m Japan Der Boden der Anlage ist mit Beton versiegelt, damit radioaktive Teilchen nicht einsickern oder aufgewirbelt werden. Zur Detailansicht Gebäude der Reaktoren 5 und 6 Gebäude der Reaktoren 1 bis 4 Neben einem neuen Bürogebäude gibt es für die mehr als 1.000 Arbeiter Unterkünfte und einen Supermarkt. In hunderten Tanks lagert radioaktiv belastetes Kühlwasser. 100 m Roboter untersuchen die Schäden in den Reaktoren. Wegen der hohen Strahlung versagten zuletzt im Februar 2017 zwei der Maschinen im Block 2. Eine Eiswand im Boden um die Reaktorblöcke soll verhindern, dass Grundwasser unter die Anlage fließt und Radioaktivität ins Meer spült. Seit Juli 2013 ist Reaktorgebäude 4 ummantelt. Bis Dezember 2015 wurden alle Brennstäbe aus dem Abklingbecken entfernt. Satellitenbild vom 12. November 2015 500 m Japan Zur Detailansicht Gebäude der Reaktoren 5 und 6 Gebäude der Reaktoren 1 bis 4 11. März 2011, 14.46 Uhr Ortszeit: Ein Beben der Stärke 9 ereignete sich vor Japan. Mehrere Tsunamis, bis zu 14 Meter hohe Wellen, trafen innerhalb einer Stunde das AKW Fukushima-Daiichi. 100 m Die Reaktorblöcke 5 und 6 wurden von dem Beben und den Tsunamis kaum beschädigt. Sie waren nicht in Betrieb. Rund 80 Prozent der ausgetretenen Radioaktivität wehte aufs Meer. 12. März 2011, 15.36 Uhr: Eine Wasserstoff­explosion zerfetzte die Betonhülle des überhitzten Reaktorgebäudes 1. Aus Reaktor 2 entwich die größte Menge radioaktiver Stoffe beim Versuch, ihn zu stabilisieren. 14. März 2011, 11.01 Uhr: Entzündeter Wasserstoff sprengte das Gebäude von Reaktor 3. 15. März 2011, 6.14 Uhr: Explosiver Wasserstoff aus Block 3 zerriss das Dach von Reaktor 4 und legte das Abklingbecken mit gelagerten Brennstäben frei. Satellitenbild vom 17. März 2011 + Gesamtes Gelände anschauen

Im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi im Nordosten des Landes hatte es im März 2011 in Folge eines schweren Erdbebens und darauf folgenden Tsunamis Kernschmelzen in drei Reaktoren gegeben. Die Region um die Unglücksreaktoren musste evakuiert werden.

Als Konsequenz aus der Katastrophe hatten zwischenzeitlich zwei Jahre lang alle 48 kommerziellen Reaktoren in Japan stillgestanden. Die rechtskonservative Regierung setzt jedoch weiter auf die Atomkraft. Inzwischen sind die ersten Reaktoren wieder am Netz. Auch Tepco will seine Reaktoren wieder hochfahren, um hohe Kosten für ersatzweise betriebene Wärmekraftwerke zu senken.