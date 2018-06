Am Samstagmorgen hat ein Mann in München mehrere Menschen mit einem Messer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelt es sich um einen Einzeltäter, der an mehreren Orten im östlichen Stadtteil Haidhausen zugestochen habe.



Dabei seien sechs Menschen angegriffen worden, fünf seien leicht verletzt. Die Polizei wurde erstmals um 8.30 alarmiert. Via Twitter rief sie die Anwohner zunächst auf, in ihren Häusern zu bleiben und den Rosenheimer Platz zu meiden. Am Mittag gab die Polizei die Festnahme eines Verdächtigen bekannt. Der Mann habe seine Opfer wahllos ausgesucht, erklärte die Polizei. Die Verletzten erlitten Stiche und wurden geschlagen.

Später meldete die Polizei, der Festgenommene sei "dringend tatverdächtig". "Es besteht keine Gefahr mehr", twitterten die Beamten. Bei dem Messerangreifer von handelt es sich um einen 33 Jahre alten Mann. Wie die Polizei weiter mitteilte, ist er deutscher Staatsbürger und in München gemeldet. Die Polizei geht davon aus, dass die Taten aus einer psychischen Störung heraus begangen wurden. Der Mann mache keine Angaben, hieß es. Er sei in der Vergangenheit wegen gefährlicher Körperverletzung schon polizeilich in Erscheinung getreten.

Bitte haltet Euch mit Spekulationen zurück! Vielen Dank! #Rosenheimerplatz — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21. Oktober 2017

Nach den Worten von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) handelte der Angreifer aus heiterem Himmel und mit handfester Gewalt. Der Angreifer sei wahllos mit einem Messer auf Passanten losgegangen, sagte Herrmann am Samstag nach einem Treffen der Unionsspitze zu den Jamaika-Sondierungen in Berlin. Es sei Großalarm ausgelöst worden.

Zur Zahl der Verletzten gab es zunächst unterschiedliche Informationen. Nach Angaben der Polizei vom Samstagmittag wurden bei den Angriffen fünf Menschen leicht verletzt. Herrmann sagte hingegen, ein Opfer habe schwere Verletzungen erlitten.