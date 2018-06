Die Schauspielerin Jordana Grolnick ist in dieser Woche bereits die zweite, die dem ehemaligen Präsidenten George W. Bush sexuelle Belästigung vorwirft. Zunächst hatte die Schauspielerin Heather Lind in einem mittlerweile gelöschten Instagram-Post von einem Vorfall bei Aufnahmen für ein Werbefoto berichtet. Dort habe sie Bush getroffen. "Er schüttelte nicht meine Hand. Er fasste mich aus seinem Rollstuhl von hinten an." Dann habe Bush einen "schmutzigen Witz" erzählt und die Geste noch einmal wiederholt, schrieb Lind. Die ebenfalls anwesende Barbara Bush habe mit den Augen gerollt.



Am Mittwoch erhob die Schauspielerin Jordana Grolnick gegenüber dem Sportportal Deadspin ähnliche Vorwürfe. Bei einem Fototermin nach einer Theateraufführung habe ihr Bush von hinten an den Po gefasst und einen schmutzigen Witz erzählt. Auch in diesem Fall sei Barbara Bush dabei gewesen.



George Bush, mittlerweile 93, hat sich in verschiedenen Medien und später noch einmal in einer Stellungnahme "aufrichtig" bei Lind entschuldigt. Aufgrund seines Alters sitze der Präsident im Rollstuhl, "so dass seine Arme unter die Taille von Menschen fallen, mit denen er Fotos macht", so die Mitteilung. Er erzähle regelmäßig denselben Witz, um den Menschen, denen er begegne, zu helfen, sich zu entspannen. "Und gelegentlich hat er Frauen in einer von ihm als gutmütig beabsichtigten Weise auf die Hinterseite geklopft", heißt es weiter.



In den vergangenen Tagen hatten sich Millionen Frauen der Kampagne #MeToo (Ich auch) angeschlossen. Die Internetaktion gegen Sexismus wurde durch den Skandal um den unter Vergewaltigungs- und Missbrauchsverdacht stehenden US-Filmproduzenten Harvey Weinstein ins Rollen gebracht. Mehr als 40 Frauen hatten sich in den vergangenen Tagen mit Vorwürfen von sexuellen Belästigungen bis Vergewaltigungen gegen den Hollywood-Filmproduzent zu Wort gemeldet.