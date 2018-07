In Mali sind drei Soldaten der UN-Friedensmission Minusma gestorben. Die Blauhelm-Soldaten waren mit ihrem Fahrzeug auf eine Mine oder einen ferngezündeten Sprengsatz gefahren, wie die UN-Mission mitteilte. Zwei weitere Soldaten seien verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich demnach in der Nähe der Stadt Kidal im Nordosten Malis.



Minusma ist eine der gefährlichsten UN-Missionen. Mit dem Einsatz wollen die UN überwachen, dass das Friedensabkommen zwischen der Regierung und den Rebellen in Mali eingehalten wird. 11.000 UN-Soldaten aus 50 Nationen sind an dem Einsatz beteiligt. Trotzdem kommt es immer wieder zu Anschlägen vor allem im Norden Malis, wo Islamisten und Tuareg-Rebellen um Einfluss und Macht kämpfen. So hatten etwa im August sechs Männer den UN-Stützpunkt in Timbuktu mit Granaten und Kalaschnikows attackiert und mehrere Menschen getötet.

Auch die Bundeswehr beteiligt sich an der UN-Mission. Der Bundestag hatte im Januar beschlossen, den Einsatz in Mali auszuweiten. Demnach können bis zu 1.000 deutsche Soldaten zu dem UN-Einsatz entsandt werden. Der Großteil davon ist im östlich gelegenen Gao stationiert. Etwa 70 Kilometer nördlich der Stadt war Ende Juli ein Hubschrauber der Bundeswehr abgestürzt, beide Besatzungsmitglieder waren gestorben.



Nach einem Militärputsch im Jahr 2012 hatten Islamisten und Rebellen große Gebiete im Norden Malis eingenommen. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich griff im Januar 2013 militärisch ein, um das Vorrücken der Islamisten und Rebellen in den Süden des Landes zu stoppen und die geschwächten Regierungstruppen zu unterstützen. Später übergab das französische Militär die Verantwortung an die Minusma.