Fast sechs Jahre nach der Insolvenz der einst größten deutschen Drogeriemarktkette verkündet das Landgericht Stuttgart am heutigen Montag das Urteil gegen dessen Gründer Anton Schlecker. Dem 73-Jährigen werden schwerer Bankrott und das Beiseiteschaffen von Millionenbeträgen vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft fordert drei Jahre Haft für den ehemaligen Firmenchef und jeweils mehr als zweieinhalb Jahre für seine Kinder Lars und Meike. Ob es zu diesen Strafen kommt, hängt entscheidend davon ab, wie das Gericht Schleckers Kenntnis über die drohende Pleite seines Unternehmens beurteilt.



In den vergangenen neun Monaten hat das Landgericht versucht, genau das herauszufinden. Seit März sitzen Schlecker und seine Erben auf der Anklagebank, seit März steht die Frage im Raum: Wann wusste die Familie, dass ihr Unternehmen vor der Pleite steht? Schlecker selbst betonte stets, eine Insolvenz sei für ihn unvorstellbar gewesen – er habe immer an sein Lebenswerk geglaubt. "Damals brach eine Welt für ihn zusammen", verriet ein Insider einmal über den Tag der Insolvenz im Jahr 2012. Er sei der festen Überzeugung gewesen: "Ich kriege das schon noch hin."

Schlecker – und sonst keiner

Doch Schlecker bekam es nicht hin, 25.000 Mitarbeiter verloren ihre Arbeitsplätze. Dem Unternehmen entstand nach Auffassung der Staatsanwaltschaft ein Schaden von insgesamt 16 Millionen Euro. Die Anklage macht dafür direkt Anton Schlecker verantwortlich, der Vermögenswerte aktiv verschoben und damit dem Zugriff der Gläubiger entzogen haben soll. Vor allem aber soll das Mutterunternehmen überhöhte Stundensätze an die Logistik-Tochterfirma LDG gezahlt haben – die Firma gehört den beiden Schlecker-Kindern.

Von diesen Transaktionen weiß auch Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz. Kurz vor dem Ende des Prozesses plädierte er dennoch für ein mildes Urteil: "Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich einige Transaktionen als kritisch ansehe", sagte er dem Handelsblatt. "Aber eine Inhaftierung hielte ich für sehr hart."



Anton Schlecker ist nach Meinung vieler Prozessbeobachter bestraft genug: Die Pleite seines Lebenswerks bedeutete für ihn den Ruin, als eingetragener Kaufmann haftete er mit seinem Privatvermögen. Ungewöhnlich für einen Konzern, der zeitweise mehr als fünf Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftete – vorteilhaft für einen Patriarchen wie Schlecker, der in seinem Imperium ohne Rücksicht auf Manager und Berater durchregierte.



Wachsen, wachsen, wachsen

1975 eröffnete der Metzgermeister aus Ulm den ersten Schlecker-Markt – ein Jahr, nachdem die Preisbindung für Drogerieartikel weggefallen war. Zwei Jahre später betrieb er schon 100 Drogeriemärkte, nach neun Jahren öffnete die tausendste Filiale. Schlecker wuchs und wuchs, der Konzern beschäftigte in seinen Hochzeiten mehr als 55.000 Menschen. Die Mitarbeiter trafen den Chef selten persönlich, selbst die spätere Gesamtbetriebsratschefin Christel Hoffmann nicht. Zu sehen bekamen ihn aber alle: In den Hinterzimmern der Läden hing stets ein Foto von Anton nebst Gattin Christa. Immer wieder stattete er Filialen Besuche ab – als Testkäufer, inkognito.

Am Ende stand Schlecker dort vor halb leeren Regalen. Die Warenbeschaffung war zum Problem geworden, die Geschäfte liefen schlechter, dem Unternehmen ging das Geld aus. Am Ende wurde dem Gründer der Expansionseifer zum Verhängnis. "Aus purem Wachstum heraus sind Probleme viele Jahre zu spät angegangen worden", sagte Insolvenzverwalter Geiwitz. Bereits ab 2008 machte die Drogeriekette nur noch Verluste, was der Firmenpatriarch aber nicht wahrhaben wollte. Seiner Familie machte er weiter teure Geschenke. Eine Wohnungssanierung hier, ein Karibik-Urlaub dort, 200.000 Euro für jeden Enkel.



Inzwischen hat Schlecker kein eigenes Vermögen mehr. Dass er immer noch in der Familienvilla wohnt, verdankt er der Gütertrennung und dem Vermögen seiner Frau, das sie vor allem von Schlecker überschrieben bekommen hatte. Ein abgeschottetes Leben hinter den hohen Mauern, wie es das Ehepaar all die Jahrzehnte lang bevorzugt hatte, wird es aber auch nach dem Urteilsspruch nicht geben. Experten rechnen mit einem langwierigen Insolvenzverfahren. In Zwickau und Österreich beginnen Mitte Dezember zwei Zivilprozesse gegen die Familie. Insgesamt geht es um Forderungen in Höhe von 21,4 Millionen Euro.

(Mit Material von AFP und dpa)