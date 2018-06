Ein Autofahrer hat in Blagnac in der Nähe von Toulouse seinen Wagen in eine Gruppe von Passanten gesteuert. Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag nahe einer Hochschule. Eine 23-jährige Chinesin erlitt schwere Verletzungen, insgesamt wurden drei Studenten verletzt.

Der Fahrer wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft erklärte, zunächst werde nicht von einem terroristischen Hintergrund ausgegangen. Ausgeschlossen werden könne dies aber nicht. Der Fahrer habe psychische Probleme gehabt und sei deswegen bis Dezember 2016 stationär behandelt worden. Der Festgenommene habe angegeben, absichtlich in die Menge gefahren zu sein. Seit etwa einem Monat sei der Wille in ihm herangereift, in Menschen zu rasen.

Bei dem Fahrer handele es sich um einen 28-Jährigen, der der Polizei wegen kleinerer Delikte – vornehmlich Drogen – bekannt sei. Der Mann sei von den Behörden nicht in der Datenbank möglicher Gefährder für die Staatssicherheit geführt worden – darin werden etwa Menschen geführt, denen terroristische Absichten zugetraut werden.



Soutien aux jeunes blessés à Blagnac, immédiatement pris en charge par nos services de secours.

Je salue la réactivité de la @PoliceNationale qui a interpellé le conducteur.

C'est l'enquête qui déterminera la nature de son acte. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 10. November 2017

Innenminister Gérard Collomb bekundete den Verletzten seine Unterstützung und lobte eine schnelle Reaktion der Polizei. Die Ermittlungen sollten nun den Hintergrund der Tat klären, twitterte er. Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel von Terroranschlägen, darunter auch Attacken mit Fahrzeugen.