Angesichts der vielen neuen Missbrauchs- und Vergewaltigungsvorwürfe in der US-Filmindustrie hat die Staatsanwaltschaft von Los Angeles eine Sondereinheit eingesetzt. Wie Bezirksstaatsanwältin Jackie Lacey ankündigte, sollen speziell ausgebildete Staatsanwälte den vielen Hinweisen und konkreten Verdachtsfällen nachgehen. Diese Ermittler haben Lacey zufolge viel Erfahrung in Fällen von Sexualvergehen.

Belästigungsvorwürfe gegen Louis C.K.

Ausgangspunkt für diese Ermittlungen sind die Vorwürfe gegen Hollywood-Produzent Harvey Weinstein, der über drei Jahrzehnte hinweg Dutzende Frauen sexuell belästigt haben soll. Mehr als hundert Frauen meldeten sich in den vergangenen Wochen mit entsprechenden Vorwürfen, darunter bekannte Schauspielerinnen wie Gwyneth Paltrow und Angelina Jolie. Mehrere Frauen werfen ihm überdies Vergewaltigung vor.

Seit Bekanntwerden des Falls Anfang Oktober wurden aber auch Missbrauchsvorwürfe gegen zahlreiche weitere Mitarbeiter der US-Filmindustrie bekannt, darunter Oscar-Preisträger Kevin Spacey, Produzent Brett Ratner, Regisseur James Toback, Schauspieler Steven Seagal und Komiker Louis C.K., der von mindestens fünf Frauen der sexuellen Übergriffe bezichtigt wird. In derNew York Times berichten unter anderem Kolleginnen aus dem Showgeschäft, dass Louis C.K. sich vor ihnen ausgezogen und masturbiert haben soll. Diese Übergriffe sollen jeweils vor mehr als zehn Jahren in Hotelzimmern, am Telefon und seinem Büro passiert sein.

Weder der Komiker selbst noch sein Management wollten sich bislang zu den Anschuldigungen äußern. Allerdings wurde ein geplanter Auftritt von Louis C.K. in der der Late Show von Stephen Colbert für diesen Freitag genauso abgesagt wie die Premiere seines neuen Films I Love You, Daddy, für den Louis C.K. das Buch geschrieben und Regie geführt hatte. Der Kabelsender FX, der mehrere, teils preisgekrönte Sendungen von oder mit Louis C.K. ausstrahlt, kündigte eine Überprüfung der Zusammenarbeit an.

Vorwürfe gegen Weiner und Seagal

Der Verband Women in Film richtete inzwischen eine Hotline in Hollywood ein, bei der sich mutmaßliche Opfer aus der Unterhaltungsbranche ab dem 1. Dezember melden können. Auf der Website The Information berichtete derweil eine frühere Drehbuchautorin, bei der Arbeit für die Fernsehserie Mad Men von Ideengeber Matthew Weiner belästigt worden zu sein. Während eines Treffens in seinem Büro habe er ihr gesagt, sie sei es ihm schuldig, sie nackt sehen zu dürfen. Bei der Aussage sei sie praktisch "eingefroren" und habe versucht, sie zu ignorieren.

Die Schauspielerin Portia de Rossi beschuldigt ihren Kollegen Steven Seagal, sie während eines Vorsprechens für einen Film belästigt zu haben. Der 65-Jährige habe ihr einst während der Sprechprobe gesagt, dass ihm die persönliche Chemie mit seinen Kollegen jenseits der Leinwand wichtig sei. Dann habe er vor ihr den Reißverschluss seiner Hose heruntergezogen. Sie sei daraufhin aus dem Raum gerannt und habe ihre Agentin angerufen, berichtete die aus Australien stammende Schauspielerin. Diese habe ungerührt reagiert und gesagt: "Nun, ich wusste nicht, ob er dein Typ ist."