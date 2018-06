Das oberste Berufungsgericht Südafrikas hat die Haftstrafe gegen den ehemaligen Spitzensportler Oscar Pistorius deutlich verlängert. Er muss nun laut Urteil wegen Totschlags für 13 Jahre und fünf Monate ins Gefängnis.

Normalerweise wird Totschlag in Südafrika mit mindestens 15 Jahren Gefängnis geahndet, die Richter berücksichtigen in ihrem Urteil aber die Zeit, die Pistorius bereits abgesessen hat. 2016 war der 31-Jährige zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Dieses Strafmaß hatte die Staatsanwaltschaft als "schockierend milde" bezeichnet und Berufung eingelegt.

Der frühere Sportler hatte am Valentinstag 2013 auf seine damalige Freundin Reeva Steenkamp durch die geschlossene Toilettentür viermal geschossen und sie so getötet. Pistorius hatte beteuert, er habe seine Freundin für einen Einbrecher gehalten. Im Oktober 2014 verurteilte ein Gericht Pistorius wegen fahrlässiger Tötung zu fünf Jahren Haft, ein Jahr später wurde der ehemalige Sprinter in den Hausarrest entlassen. Im Dezember des darauffolgenden Jahres sprach ein Berufungsgericht Pistorius nach südafrikanischem Recht des Mordes schuldig, was nach deutscher Rechtsprechung dem Delikt Totschlag entspricht.



Im Juli 2016 folgte das Urteil der sechsjährigen Gefängnisstrafe, das wegen seines vergleichsweise milden Strafmaßes auch für Kritik sorgte: Viele Südafrikaner deuteten den Urteilsspruch als Zeichen, dass wohlhabende Angehörige der weißen Minderheit vor Gericht geringere Strafen erhielten als Schwarze. Die Frauenorganisation der Regierungspartei ANC kritisierte die Entscheidung des Gerichts als fatales Signal der Nachsicht gegenüber häuslicher Gewalt. Mit der Begründung, Pistorius habe seine Tat nie schlüssig erklären können und sich nicht wirklich reuig gezeigt, focht die Staatsanwalt das Urteil erfolgreich an.

Pistorius war 2012 in London als erster beinamputierter Sportler der Geschichte bei den Olympischen Spielen angetreten.