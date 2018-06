Bei Schüssen in einer Kirche in Texas am Sonntag sind nach Angaben des Gouverneurs des US-Staates 26 Menschen getötet worden. Es sei die folgenschwerste Massenschießerei in der Geschichte von Texas, sagte Greg Abbott bei einer Pressekonferenz. Acht Verletzte wurden per Hubschrauber zu einem Militärkrankenhaus gebracht. In einem anderen Krankenhaus wenige Kilometer entfernt vom Tatort wurden offenbar weniger als zwölf Personen behandelt.

Bei den Opfern handelte es sich um Menschen im Alter zwischen fünf und 72 Jahren, wie aus ersten Erkenntnissen des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hervorging.



Die Ermittler haben den mutmaßlichen Täter offenbar identifiziert. Der Mann habe in einem Vorort von San Antonio, das rund 40 Minuten mit dem Auto von Sutherland Springs entfernt liegt, gewohnt und anscheinend keine Verbindungen zu Terrorgruppen gehabt. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP und beruft sich auf Ermittlerkreise.



Nach Behördenangaben war der Bewaffnete in die First Baptist Church in Sutherland Springs gegangen und hatte dort das Feuer auf Gläubige eröffnet. Anschließend sei der Schütze in einem Fahrzeug geflohen, sagte ein Beamter. Der Täter sei nach einer Autoverfolgungsjagd ebenfalls getötet worden, entweder durch eine Verletzung, die er sich selbst zufügte, oder bei einer Auseinandersetzung mit der Polizei. Das Tatmotiv sei noch unbekannt.

Augenzeugenberichten zufolge seien mindestens 20 Schüsse in rascher Reihenfolge gefallen. Andere schilderten, der Schütze habe mehrere Male nachgeladen. Berichten des britischen Nachrichtensenders BBC zufolge ist inzwischen das FBI vor Ort. Hubschrauber fliegen Opfer in Krankenhäuser, Rettungskräfte sind vor Ort.



FBI just arrived on the scene. The scene is getting pushed back. pic.twitter.com/vyIyNPZHou — Max Massey (@MaxMasseyTV) 5. November 2017

Trump verfolgt die Lage aus Japan

"Unsere Gebete sind mit all den Verletzten dieser bösen Tat. Unser Dank geht an die Beamten im Einsatz", sagte der texanische Gouverneur Greg Abbot. US-Präsident Donald Trump schrieb auf Twitter: "Möge Gott an der Seite der Menschen in Sutherland Springs sein." Er verfolge die Lage aus Japan.

Sutherland Springs liegt etwa 50 Kilometer südöstlich von San Antonio und hat 400 Einwohner. Wie es hieß, kommen im Durchschnitt 50 Menschen zu der sonntäglichen Andacht. Die First Baptist Church sei das Zentrum der kleinen Gemeinde. Eine Zeugin sagte, Sutherland Springs sei so klein, dass es dort nicht einmal eine Feuerwehr gebe. Jeder kenne jeden, man stehe sich sehr nahe.