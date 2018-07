Durch einen Brand in einem New Yorker Wohnhaus im Stadtteil Bronx sind mindestens zwölf Menschen getötet worden. Das teilte die New Yorker Feuerwehr am späten Donnerstagabend mit. Die Getöteten seien zwischen einem Jahr und 50 Jahren alt gewesen. Vier weitere Menschen seien lebensgefährlich verletzt.



Ausgelöst habe das Feuer ein dreieinhalbjähriger Junge, der an den Reglern am Herd seiner Mutter herumgespielt habe, sagte Feuerwehrchef Daniel Nigro am Freitag. Die Mutter, der Junge und ein weiteres Kind konnten sich retten. Unter den Toten waren aber vier weitere Kinder, drei Mädchen im Alter von einem, zwei und sieben Jahren sowie ein Junge, dessen Alter von den Behörden nicht angegeben wurde.

New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio, sagte, es sei der schlimmste Brand in in der Stadt seit mindestens 25 Jahren. 1990 kamen in einem zehn Autominuten entfernten Club bei einem Feuer 87 Menschen ums Leben. 2007 hatte das überhitzte Kabel eines Heizgeräts ebenfalls in der Bronx ein Feuer verursacht, das zehn Menschen tötete, unter ihnen neun Kinder.

Nach Angaben der Feuerwehr waren am Donnerstag mehr als 160 Feuerwehrleute im Einsatz. Sie konnten mindestens zwölf Menschen retten. Noch Stunden nach dem Brand waren Feuerwehrleute und Polizisten damit beschäftigt, die von den Flammen zerstörten Wohnungen zu durchsuchen und Hinweise zur möglichen Brandursache zu sammeln.



Offiziellen Angaben zufolge brach das Feuer im Erdgeschoss des vierstöckigen Wohnhauses aus und breitete sich von dort aus rasch in obere Stockwerke aus. Die Feuerwehr teilte mit, diese Tragödie sei in ihrer Größe "fraglos historisch".

Einige der Überlebenden wurden in eine nahe gelegene Schule gebracht, die als Notunterkunft diente. Anwohner wurden aufgerufen, Kleidung zu spenden. In der Nacht des Feuers herrschten Temperaturen von bis zu minus zehn Grad Celsius. Auch für die kommenden Tage und Nächte sind eisige Temperaturen vorausgesagt.