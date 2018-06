Der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen befasst sich mit einem Netzwerk islamistischer Frauen. Sie füllen Lücken in der salafistischen Szene, weil viele männliche Führungspersonen im Zuge einer strafrechtlichen Verfolgung in Haft sitzen, sagte Behördenleiter Burkhard Freier der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.



"Wir haben in Nordrhein-Westfalen ein sogenanntes Schwesternetzwerk mit 40 Frauen im Blick." Dieses Netzwerk habe ein komplettes salafistisches Programm im Angebot – von der Kindererziehung über das Kochen und die Interpretation von Religionsvorschriften bis zur Hetze gegen "Nichtgläubige". Das Salafistinnen-Netzwerk werbe und missioniere aggressiv im Netz, sagte Freier.



Den Verfassungsschützern zufolge indoktrinieren die Frauen zudem ihre Kinder von klein auf. "Dadurch wird der Salafismus zu einer Familienangelegenheit. Es beginnt etwas zu entstehen, was sehr viel schwerer aufzulösen ist: nämlich salafistische Gesellschaftsteile." Zwar sei nicht jeder Salafist ein Terrorist, sagte Freier der Zeitung. "Aber jeder dschihadistische Terrorist, den wir in den vergangenen Jahren in Europa erlebt haben, kam aus der salafistischen Szene."

Frauen und Kindern werden als Gefährder Straftaten zugetraut

Der Salafismus ist eine rückwärtsgewandte, extrem konservative Strömung des Islams. Seine Anhänger beziehen sich ausschließlich auf den Koran, jede Form von Modernisierung lehnen sie ab. Ziel der Salafisten ist die vollständige Umgestaltung von Staat, Rechtsordnung und Gesellschaft nach ihrem Regelwerk.



Die wenigsten der rund 10.800 Salafisten in Deutschland gelten als gewaltbereit beziehungsweise als sogenannte islamistische Gefährder. Umgekehrt hängen jedoch fast alle islamistischen Attentäter dieser Strömung des Islam an.



Mitte Dezember wurde bekannt, dass die Sicherheitsbehörden in Deutschland mehrere Frauen und Jugendliche als islamistische Gefährder einstufen – und ihnen damit potenziell einen Terrorakt zutrauen. Unter den insgesamt etwa 720 islamistischen Gefährdern im Land sei ein niedriger einstelliger Anteil an Frauen und Kindern. Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen warnte vor einer Gefahr durch islamistische Frauen und Kinder, insbesondere vor jenen, die aus früheren Kampfgebieten der Terrormiliz "Islamischer Staat" zurückkehren.