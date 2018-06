Nach dem Durchzug von Sturmtief Burglind sind viele Teile Deutschlands von Hochwasser betroffen. Besonders kritisch war die Situation in der Nacht zum Freitag im Schwarzwald-Städtchen St. Blasien, wo Regen und Tauwetter zu Überschwemmungen und Erdrutschen führten. Am Oberrhein in Baden-Württemberg wurde die Schifffahrt gestoppt. Bei Karlsruhe überschritt der Pegelstand am Vormittag die für die Schifffahrt kritische Marke von 7,50 Metern. An diesem Wochenende könnte es auch rheinabwärts bei Köln so weit kommen. Im Kölner Süden wurden weitere mobile Schutzwände aufgebaut.

Auf den Rhein-Nebenflüssen Neckar und Mosel war die Schifffahrt schon vorher eingestellt worden. An der Mosel stieg der Wasserstand am Pegel Trier in der Nacht über die kritische Acht-Meter Marke. In Heidelberg ist die B37 an der historischen Altstadt gesperrt, weil der Neckar über die Ufer getreten ist.

In St. Blasien im Hochschwarzwald drohte zwischenzeitlich Katastrophenalarm. An einigen Stellen rutschten Hänge ab. Etwa 150 Menschen wurden in der Nacht in eine Turnhalle gebracht, die meisten konnten bis zum Morgen in ihre Häuser zurückkehren.



Tagsüber entspannte sich die Lage in Baden-Württemberg. Das Landesinnenministerium warnte jedoch, dass es wegen durchnässter Böden und hoher Wasserstände auch in den nächsten Tagen noch zu Erdrutschen, umstürzenden Bäumen und volllaufenden Kellern kommen könne. Uferbereiche und Wälder sollten nicht betreten werden.

Der Deutsche Wetterdienst erwartete für Freitag weiteren Dauerregen im Schwarzwald mit mancherorts bis zu 120 Litern pro Quadratmeter. Dazu kommt, dass Schneemassen in den Höhenlagen wegen der milden Temperaturen schnell wegschmelzen. Im Allgäu wurden Abflussmengen von 50 bis 100 Litern pro Quadratmeter bis Freitagabend erwartet. Die Schneefallgrenze steige auch an den Alpen bis auf etwa 1.800 Meter.



Dreistellige Millionenschäden durch Burglind

Für Samstag erwarteten die Meteorologen im Westen und in der Mitte Deutschlands Regen. Die Mengen erforderten jedoch keine Wetterwarnungen.



Am Mittwoch hatte das Sturmtief Burglind in Teilen Deutschlands orkanartige Böen und peitschenden Regen gebracht. Nach ersten Schätzungen hinterließ der erste Sturm des neuen Jahres dreistellige Millionenschäden.