Auf einem Inlandsflug ist im Iran ein Passagierflugzeug mit 66 Personen an Bord abgestürzt. Die Maschine der Fluggesellschaft Aseman geriet auf dem Weg aus der Hauptstadt Teheran in die Kleinstadt Yasudsch in der südwestlichen Provinz Isfahan in einem Schneesturm und zerschellte an einem Berg im Sagros-Gebirge, rund 20 Kilometer von Yasudsch entfernt. Wie ein Sprecher der Fluglinie Aseman Airlines mitteilte, starben alle 60 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder bei dem Absturz.

Der Rote Halbmond schickte Rettungstrupps in die schwer zugängliche Region. Die Bergungsarbeiten mussten nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna nach Einbruch der Dunkelheit und wegen schlechten Wetters unterbrochen werden. "Mit dem stärker werdenden Wind, mit Schnee, Regen und Dunkelheit ist es den Rettungs- und Bergungsteams nicht möglich, große Höhen zu erreichen", teilte der staatliche Fernsehsender Irib am Sonntagabend mit. Sollte sich das Wetter bessern, würde die Suche nach der Maschine vom Typ ATR 72 am Montagmorgen fortgesetzt werden. Zu diesem Zweck stünden fünf Hubschrauber bereit.

Ein Sprecher der Aseman-Fluggesellschaft distanzierte sich von seiner Aussage, dass keine der Personen an Bord des Flugzeugs das Unglück überlebt habe. Man könne den Tod aller Passagiere "nicht exakt und endgültig" bestätigen, sagte der Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur Isna.



Die Maschine war 25 Jahre alt

Ein Sprecher der zivilen Luftfahrtbehörde wollte sich vorerst nicht zur Unglücksursache äußern. Eine genaue Analyse sei erst möglich, wenn der Flugschreiber der Maschine gefunden und ausgewertet sei. Die Maschine stamme aus dem Jahr 1993 und sei in den vergangenen 25 Jahren mehrmals modernisiert worden, sagte der Behördensprecher in einem Interview.

Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei sprach den Familien der Passagiere sein Beileid aus. Präsident Hassan Ruhani ließ nach Informationen einer iranischen Nachrichtenagentur vom Verkehrsministerium einen Krisenstab einrichten, um die Unglücksursache zu klären und die Bergungsarbeiten zu steuern.

Auch aus Deutschland und Israel wurden Beileidsbekundungen laut: "Wir nehmen Anteil an der Trauer des iranischen Volkes um die Menschen, die dabei ihr Leben verloren haben", kondolierte Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu sprach den Familien der Opfer ebenfalls sein Beileid aus. Schließlich habe er keine Probleme "mit dem iranischen Volk", sondern nur mit der politischen Führung in Teheran, erklärte Netanjahu.



Das Unternehmen Aseman Airlines steht auf der aktuellen schwarzen Liste unsicherer Fluggesellschaften der EU-Kommission. Aufgrund der jahrzehntelangen Sanktionen sind viele Flugzeuge im Iran veraltet. Zum letzten großen Unglück kam es im August 2014, als eine Passagiermaschine auf ein Wohngebiet in Teheran stürzte. Dabei kamen 39 Menschen ums Leben, elf weitere wurden verletzt.