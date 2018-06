Die Hilfsorganisation Weißer Ring will nach eigenen Angaben die Anwaltskosten für 18 Frauen übernehmen, die mutmaßlich von einem ehemaligen Mitarbeiter sexuell belästigt worden sind. Die Bundesvorsitzende des Weißen Rings, Roswitha Müller-Piepenkötter, sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung: "Es war ein Vertreter des Weißen Rings in Lübeck, der hilfesuchende Frauen in Beratungsgesprächen sexuell belästigt haben soll – deshalb wollen wir umfassend helfen".



Diese Hilfe müsse auch in möglichen Schadenersatzprozessen geleistet werden. Um welchen Betrag es sich bei der finanziellen Unterstützung handele, sei offen. Die Summe hänge vom Streitwert der jeweiligen Verfahren ab.

Einem 73-jährigen ehrenamtlichen Berater, der früher als Leiter der Außenstelle Lübeck tätig war, wird in mehreren Fällen sexuelle Belästigung vorgeworfen. Er soll sich zudem vor Frauen, die zu einem Beratungsgespräch erschienen waren, entblößt haben. Der Mann weise die Vorwürfe als haltlos zurück. Müller-Piepenkötter betonte, einen vergleichbaren Fall habe es seit der Gründung der Organisation im Jahr 1976 noch nicht gegeben.

Als Reaktion auf den Vorfall hatte der Bundesvorstand eine Satzungsänderung angekündigt: Damit sollen künftig Mitarbeiter vor Ort suspendiert werden können. Außerdem sollen weibliche Opfer von Sexualdelikten beim ersten Gespräch generell nur von Frauen betreut werden. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe war der Landesvorsitzende des Weißen Rings Schleswig-Holstein, der frühere Justizminister Uwe Döring, am vergangenen Samstag zurückgetreten.

Der Verein Weißer Ring betreut seit Jahrzehnten auf ehrenamtlicher Basis Opfer von Straftaten. Betroffene erhalten psychologischen und begrenzten finanziellen Beistand. Die Organisation setzt sich auch für die Prävention von Straftaten und Schadenswiedergutmachung ein. Der Weiße Ring hat nach eigenen Angaben etwa 47.000 Mitglieder.