Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat das bundesweit erste Mordurteil gegen zwei Berliner Raser für unzulässig erklärt. Der Fall habe zwar den Ruf nach härtestmöglichen Strafen laut werden lassen, sei aber gleichwohl nicht als Mord oder vorsätzliche Tötung zu qualifizieren, entschieden die Karlsruher Richter: Ein Vorsatz – er ist Voraussetzung für ein Mordurteil – sei vom Landgericht nicht belegt. Die beiden jungen Angeklagten machten sich demnach lediglich der fahrlässigen Tötung strafbar (Aktenzeichen 4 StR 399/17).

Welcher Fall liegt dem Urteil zugrunde?

In der Nacht zum 1. Februar 2016 waren zwei junge Männer – zu dem Zeitpunkt 24 und 26 Jahre alt – mit bis zu 170 Stundenkilometern durch das Berliner Stadtzentrum gerast und hatten sich auf dem Kurfürstendamm ein verbotenes Rennen geliefert. Dabei passierten sie insgesamt elf Kreuzungen und missachteten mehrere rote Ampeln. Einer von ihnen rammte schließlich an der Kreuzung Tauentzienstraße/Nürnberger Straße einen Geländewagen, der mehr als 70 Meter weit geschleudert wurde. Der 69-jährige Fahrer des SUV starb noch am Unfallort. Im Februar 2017 wurden die beiden Angeklagten vom Berliner Landgericht zu lebenslangen Haftstrafen wegen Mordes verurteilt. Ihr Führerschein wurde ihnen auf Lebenszeit entzogen.



Wie wurde das Mordurteil begründet?

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die beiden Männer bei dem illegalen Wettrennen "mittäterschaftlich und mit bedingtem Vorsatz" handelten und den Tod anderer billigend in Kauf nahmen – mit dem Auto als Mordwaffe: "Schon eine Gleichgültigkeit gegenüber dem zwar nicht erstrebten, wohl aber hingenommenen Tod des Opfers rechtfertigt die Annahme des bedingten Tötungsvorsatzes." Als Mordwerkzeug dienten demnach ihre bei dem hohen Tempo unkontrollierbaren PS-starken Wagen. Niedrige Beweggründe konnte allerdings auch die Berliner Spruchkammer "nicht mit letzter Sicherheit bejahen".

Warum die Revision der Verteidiger?

Die Verteidiger hatten mehrere Rechtsfehler beanstandet und keine Hinweise für ein vorsätzliches Tötungsdelikt gesehen. Zugleich warfen sie dem Landgericht vor, den Angeklagten den Vorsatz "schlicht zugeschrieben" und den Fall "vom Ergebnis her gedacht zu haben". Ihre Forderung, der nun vom BGH stattgegeben wurde: Das Urteil müsse aufgehoben und zwecks einer erneuten Verhandlung an eine andere Kammer zurückverwiesen werden.

War der Tötungsvorsatz also nicht gegeben?

Nach Meinung des Landgerichts doch – und zwar spätestens dann, als die Angeklagten in die Kreuzung rasten. Die Verteidigung dagegen sagte: Zu diesem Zeitpunkt war die todbringende Handlung schon im Gang, für einen Vorsatz ist es also zu spät. Klar ist: Ein Vorsatz lässt sich generell schwer nachweisen. "Man kann ja bekanntlich niemandem hinter die Stirn gucken", sagt Andreas Krämer vom Deutschen Anwaltverein (DAV). Aus Sicht des Verkehrsrechtsexperten könnte man einen Vorsatz ab dem Zeitpunkt annehmen, an dem der Entschluss zu dem Rennen im Höchsttempo durch die Stadt gefasst wurde – und sicher dann, wenn die Situation nicht mehr beherrschbar ist und das Rennen dennoch fortgesetzt wird.

Welche Rolle spielte der Adrenalinrausch?

Durch ihre Raserei haben die Angeklagten nicht nur andere, sondern auch sich selbst gefährdet. Schon das spricht aus Sicht der Verteidigung gegen einen Vorsatz. Die Bundesanwaltschaft dagegen argumentierte: Selbst wenn die Täter im Adrenalinrausch das eigene Risiko ausblendeten, hätten sie den Tod eines zufällig über die Straße gehenden Fußgängers billigend in Kauf genommen. Der BGH musste also auch die Frage abwägen: Kann ein Raser das eigene Risiko übersehen, die Gefahren für andere aber erkennen?

Dürfen Raser künftig mit milderen Strafen rechnen?

Grundsätzlich ja, denn in früheren Raser-Fällen mit tödlichem Ausgang gab es meist Urteile wegen fahrlässiger Tötung. In dem Fall reicht der Strafrahmen von einer Geldstrafe bis hin zu fünf Jahren Haft, die zum Teil auf Bewährung ausgesetzt wurden. Raser können allerdings auch künftig als Mörder verurteilt werden – wenn ein Vorsatz nachgewiesen wird. Zuletzt verurteilte das Landgericht Hamburg einen Autodieb wegen Mordes, der auf der Flucht vor der Polizei ein Taxi in den Gegenverkehr gelenkt und einen Menschen getötet hatte. "Wir haben es hier mit dem vorsätzlichen Werk eines maximal rücksichtslosen Täters zu tun", heißt es in dem Urteil (Az.: 621 Ks 12/17).

Wie reagierte der Gesetzgeber auf den Berliner Fall?

Seit dem vergangenen Oktober gibt es im Strafgesetzbuch den Paragrafen 315d, der sich speziell gegen Teilnehmer illegaler Autorennen wendet. Danach können illegale Autorennen als Verbrechen eingestuft werden, auf das bis zu zehn Jahre Haft stehen – ohne dass ein Tötungsvorsatz erwiesen sein muss. Angesichts der zunehmenden Aggressivität im Straßenverkehr hoffen Juristen und Verkehrsexperten generell auf weniger Milde der Gerichte. Laut Unfallforschung der Versicherer wird schließlich jeder dritte Getötete auf Drängeln, Schneiden, Überholen und zu hohes Tempo zurückgeführt.