Bei Zusammenstößen zwischen rivalisierenden Gruppen im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo sind mindestens 49 Menschen getötet worden. Das sagte Alfred Ndrabu Buju, der die Hilfsorganisation Caritas in der Provinzhauptstadt Bunia leitet, der Nachrichtenagentur AFP. Derzeit werde nach weiteren Opfern gesucht. Zuvor hatte Innenminister Henri Mova erklärt, es gebe 33 Todesopfer.



In der Nacht zum Freitag hatten Viehzüchter der Lendu-Ethnie zwei Mal kurz hintereinander Ackerbauern vom Volk der Hema in ihren Dörfern in der Provinz Ituri angegriffen, wie mehrere Zeugen berichteten. Die Kämpfe waren nach Angaben von humanitären Helfern bereits am Donnerstagnachmittag ausgebrochen. "Wir konnten erst am Morgen die Toten zählen, sahen verbrannte und verstümmelte Leichen", sagte Jean Bosco, Leiter der regionalen Bürgergruppen, der Deutschen Presse-Agentur. Regierungsvertreter und Angehörige der UN-Friedenstruppen waren auf dem Weg in die Region.

In der Nachbarprovinz Nord-Kivu griffen ruandische Hutu-Rebellen seit Sonntag ebenfalls mehrere Dörfer an und töteten 27 Menschen, wie ein ranghoher Beamter der Provinzverwaltung, Hope Sabini, bestätigte. Demnach waren auch diese Kämpfe ethnisch motiviert.



Bereits zuvor war die Lage in der Region angespannt: Im Ostkongo sind zahlreiche Milizen und Rebellengruppen aktiv. Teils haben die Kämpfe ethnische Hintergründe, oft geht es aber vor allem um die Kontrolle von Land oder Bodenschätzen wie Gold, Koltan oder Diamanten. Nach Angaben des Kinderhilfswerks Unicef wurden seit Dezember mindestens 76 Menschen mit Waffengewalt getötet. 200.000 Menschen sind laut Hilfsorganisationen auf der Flucht. Im Jahr 1999 waren bei Massakern zwischen den Lendu und den Hema 60.000 Menschen getötet worden, 600.000 Menschen mussten fliehen.



Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR sind seit Jahresbeginn mehr als 42.000 Kongolesen über den Albertsee in das Nachbarland Uganda geflohen. Dort verschlechtere sich die Lage der Flüchtlinge jedoch zunehmend, warnte Ärzte ohne Grenzen. "Die Situation in Uganda ist höchst besorgniserregend", sagte Notfallkoordinator Ahmad Mahat laut einer Mitteilung des Hilfswerks. "Es gibt immer mehr Cholera-Fälle und eine hohe Sterblichkeitsrate."