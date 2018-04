Im Kölner Revisionsprozess um den Tod einer Radfahrerin bei einem illegalen Autorennen müssen zwei Raser doch ins Gefängnis. Das Kölner Landgericht entschied, dass die bereits verhängten Freiheitsstrafen wegen fahrlässiger Tötung nicht zur Bewährung ausgesetzt werden. Der Bundesgerichtshof hatte die ursprünglichen Bewährungsurteile aufgehoben.

Die Richter folgten damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die für eine Bewährung vorgeschriebenen "besonderen Umstände" seien nicht gegeben, sagte der Anklagevertreter vor dem Landgericht. Ursprünglich hatte eine andere Kammer des Gerichts die Raser wegen fahrlässiger Tötung zu Freiheitsstrafen von zwei Jahren beziehungsweise 21 Monaten verurteilt, die Strafen jedoch zur Bewährung ausgesetzt.

Der Bundesgerichtshof hatte im Juli 2017 die Bewährung aufgehoben. Der BGH argumentierte, dass die Angeklagten den Tod der Radfahrerin zwar fahrlässig verursacht, das Rennen aber vorsätzlich gefahren seien. Durch ihre aggressive Fahrweise hätten sie die Gefahr bewusst herbeigeführt.

Die damals 21 und 22 Jahre alten Angeklagten hatten sich im April 2015 in Köln ein Autorennen mit stark überhöhter Geschwindigkeit geliefert. Einer der Wagen kam in einer Kurve ins Schleudern und erfasste eine auf dem Radweg fahrende 19-jährige Studentin. Sie starb drei Tage später an ihren schweren Kopfverletzungen.