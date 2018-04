Im Missbrauchsprozess gegen den früheren TV-Star Bill Cosby haben Verteidigung und Anklage ihre Schlussplädoyers gehalten. Cosbys Verteidigung sieht die Klägerin Andrea Constand als Trickbetrügerin, die es auf das Geld des Schauspielers abgesehen habe. Die Staatsanwaltschaft geht dagegen davon aus, dass Constand Opfer von Cosby gewesen sei. Nun beginnen die zwölf Juroren am Mittwoch mit ihren Beratungen.



Die ehemalige Universitätsmitarbeiterin Constand wirft dem heute 80-jährigen Comedy-Star vor, sie 2004 in seinem Haus in Philadelphia mit Tabletten betäubt und sich an ihr vergangen zu haben. Im Zuge einer außergerichtlichen Einigung hatte Cosby ihr vor zwölf Jahren 3,38 Millionen US-Dollar gezahlt. Der Entertainer hat die Vorwürfe zurückgewiesen und über seine Anwälte mitteilen lassen, die Vorgänge seien einvernehmlich gewesen.



Es ist bereits der zweite Prozess gegen Cosby im Fall Constand, nachdem ein erstes Verfahren im Juni geplatzt war. Damals konnten sich die Geschworenen nicht auf ein Urteil einigen. Selbst aussagen wollte Cosby aber auch dieses Mal nicht. Wie lange die Beratungen der Jury dauern, ist offen. Bei einer Verurteilung droht Cosby, der in den 80er Jahren mit der "Bill Cosby Show" berühmt geworden war, eine lange Haftstrafe.

Der Schauspieler wird von rund 60 Frauen beschuldigt, sie in früheren Jahrzehnten missbraucht zu haben. Da die meisten Anschuldigungen verjährt sind, beschränkt sich aber auch der neue Prozess lediglich auf den Fall Constand aus dem Jahr 2004.

Der aktuelle Prozess gegen Cosby steht unter anderen Vorzeichen als das erste Verfahren: Die Belästigungs- und Vergewaltigungsvorwürfe gegen den einstigen Hollywood-Mogul Harvey Weinstein und die MeToo-Debatte haben den Blick auf sexuelle Gewalt gegen Frauen verändert. Auch hatte Richter Steven O'Neill zugestimmt, fünf weitere mutmaßliche Missbrauchsopfer Cosbys aussagen zu lassen. Beim ersten Prozess war es nur eine Frau.