In Mexiko haben tausende Menschen gegen die anhaltende Gewalt im Land demonstriert. "Es sind nicht nur drei, es sind wir alle", skandierten sie bei einem Protestzug in der Metropole Guadalajara. Örtliche Medien berichteten von 12.000 Demonstranten vor Ort, auch in der Hauptstadt Mexiko-Stadt kamen Menschen zusammen.



Auslöser der Proteste war der Mord an drei Filmstudenten. Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft waren sie nach Dreharbeiten für einen Kurzfilm von Mitgliedern des Drogenkartells Jalisco Nueva Generación verschleppt und gefoltert worden. Dann töteten sie die Filmemacher und lösten ihre Leichen in Säure auf. Vermutlich hielten die Verbrecher sie für Mitglieder einer rivalisierenden Bande.



Das ganze Land hatte mit Entsetzen auf den Tod der jungen Männer reagiert. Oscarpreisträger Guillermo del Toro, der aus der selben Region stammt, schrieb auf Twitter: "Worte reichen nicht aus, um das Ausmaß dieses Wahnsinns zu verstehen. Drei Studenten wurden ermordet und in Säure aufgelöst. Das Warum ist undenkbar, das Wie ist schreckenerregend." Der Schauspieler Gael García Bernal twitterte: "Welche Trauer. Dieser Alptraum muss aufhören."



Las palabras no alcanzan para entender la dimensión de esta locura. 3 estudiantes son asesinados y disueltos en ácido. El ¨porqué¨ es impensable, el ¨como¨ es aterrador. — Guillermo del Toro (@RealGDT) April 24, 2018

Die Gewalt in Mexiko eskaliert inzwischen immer weiter. Mit mehr als 29.000 Tötungsdelikten war das vergangene Jahr das blutigste in der jüngeren Geschichte des Landes. Etwa 30.000 Menschen gelten als verschwunden. Von vielen Opfern wird kaum Notiz genommen.

Zahlreiche Festnahmen und Tötungen mächtiger Kartellbosse hatten zuletzt brutale Machtkämpfe innerhalb der Verbrechersyndikate entfacht. Außerdem konkurrieren zunehmend auch kleinere Banden um Geschäftsanteile und Einflusszonen. Neben dem Drogenhandel sind die Kartelle auch in Schutzgelderpressung, Menschenhandel und Benzindiebstahl verwickelt.

Angesichts des Verbrechens an den drei Studenten meldete sich auch Präsident Enrique Peña Nieto von seiner Europareise aus zu Wort. "Der brutale Mord an Javier, Daniel und Marco schmerzt und empört alle Mexikaner", schrieb der Staatschef auf Twitter. "Mein Beileid und meine Solidarität gelten den Angehörigen, Freunden und Kommilitonen für diesen schrecklichen Verlust."

El atroz homicidio de Javier, Daniel y Marco nos lastima e indigna a todos los mexicanos. Mis sentidas condolencias y solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros por tan terrible e irreparable pérdida. — Enrique Peña Nieto (@EPN) April 25, 2018

"Wer soll die Zukunft gestalten, wenn meine Schüler getötet werden", hieß es auf einem Schild, das eine Professorin bei der Demonstration in Guadalajara bei sich trug. Auf einem anderen war zu lesen: "Wir haben es satt, in Angst zu leben."