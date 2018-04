Vorwürfe sexueller Belästigung im WDR belasten die Führungsetage des öffentlich-rechtlichen Hauses. Wie der Spiegel berichtet, seien die damalige Intendantin Monika Piel, der heutige Fernsehdirektor Jörg Schönenborn und die heutige Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, Tina Hassel, in einem von zwei Fällen informiert gewesen. Über die beiden Vorwürfe von WDR-Mitarbeiterinnen hatten in den vergangenen Tagen correct!v und der sternberichtet.

Der in dem einen Fall beschuldigte Redakteur sei vom damaligen Chefredakteur Schönenborn auf eine Korrespondentenstelle befördert worden, obwohl Schönenborn von den Vorwürfen gewusst haben soll, heißt es im Spiegel. Schönenborn dementierte, Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen Mitarbeiterinnen des Senders nicht ernst genommen zu haben. "Wir wollen, dass alles, was passiert ist, rauskommt", sagte er der Nachrichtenagentur dpa.

Schönenborn sagte, es habe damals eine umfassende Untersuchung der Geschäftsleitung gegeben. "Am Ende hatten wir aber weder einen konkreten Vorwurf noch namentliche Opfer." Ohne Belege habe man den Mitarbeiter als unbescholten betrachten müssen.



Der WDR teilte mit, die Vorabmeldung des Spiegel gebe "kein vollständiges Bild der Abläufe und Hintergründe" wider. Die damalige Geschäftsleitung sei den betreffenden anonymen Hinweisen "intensiv und sorgfältig nachgegangen". Etwaige Vorfälle hätten aber nicht konkretisiert werden können. "Insofern konnten die Anschuldigungen weder entkräftet noch belegt und somit nicht abschließend aufgeklärt werden."



Der Spiegel hatte berichtet, Schönenborn sei damals von der Personalrätin über Vorwürfe gegen den Redakteur informiert worden. Diese habe in dem Fall recherchiert und geschrieben, sie habe den Eindruck, dass es in der Auslandsredaktion "Vorkommnisse gab und noch gibt, die die jeweiligen Grenzen von Kolleginnen überschritten und verletzt haben, und somit als sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz bewertet werden könnten".

Keine Namen, keine konkrete Tatbeschreibung

Schönenborn sagte nun dazu: "Wir hatten eine Ombudsperson, die das untersucht und mit möglicherweise Betroffenen gesprochen hat. Sie bekam am Ende von ihnen keine Freigabe, Namen oder konkrete Tatbeschreibungen zu nennen, so dass die Vorwürfe nicht aufgeklärt werden konnten."



Der beschuldigte Redakteur befindet sich laut Schönenborn "zurzeit regulär im Urlaub". Gegen ihn würden "im Moment in der Presse Vorwürfe erhoben", die der WDR bisher nicht überprüfen habe können. "Wir können als Unternehmen daher keine konkrete Angaben machen", sagte Schönenborn. Weiter sagte der WDR-Fernsehdirektor: "Durch die Presseveröffentlichung in der vergangenen Woche und die vorhergehende Metoo-Debatte haben viele Frauen den Impuls gehabt: Jetzt möchte ich auch schildern, was mir passiert ist. Und das ist positiv."