In der kanadischen Stadt Toronto ist ein Fahrzeug in eine Gruppe von mehreren Menschen gefahren. Möglicherweise seien zwischen acht und zehn Fußgänger bei der "Kollision" getroffen worden, teilte die Polizei auf Twitter mit. Bestätigen könne man diese Angaben von Augenzeugen noch nicht. Die Rettungseinheit Toronto Paramedic Services gehe eher von etwa fünf Verletzten aus, berichtete das kanadische Medienportal CBC News.



Der Fahrer sei festgenommen worden, weitere Verdächtige gebe es nicht, sagte ein Polizeisprecher. Zu dem Vorfall kam es in der Nähe der Yonge Street und Finch Avenue. Nach Polizeiangaben fuhr der weiße Transporter über den Randstein in eine Gruppe Fußgänger. CBC News berichtete unter Berufung auf die Polizei, dass der Fahrer mit seinem Auto zunächst geflohen, dann aber von der Polizei gestoppt worden sei. Weitere Details sowie Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.



"Unsere Herzen sind bei allen, die betroffen sind", sagte Kanadas Premierminister Justin Trudeau. Er werde in den kommenden Stunden mehr zu sagen haben, wenn man Genaueres über den Vorfall wisse.



Die betroffene Gegend Torontos im Stadtteil North York ist tagsüber belebt, dort liegen zahlreiche Geschäfte und Restaurants. Die Polizei sperrte die Gegend ab, auch der U-Bahnverkehr wurde unterbrochen.



In Toronto ging am Montag ein G7-Außenministertreffen zu Ende. Sie hatten über Konflikte in Syrien, der Ukraine und andere politische Themen diskutiert.