In den modernen Städten Chinas lebt heute eine zum Teil bereits wohlhabende Mittelschicht. Unsere Autoren haben ein paar Vertreter dieser neuen urbanen Elite getroffen. Wir wollten von ihnen wissen, wie sie leben, was sie arbeiten und verdienen, welche Sorgen sie haben und was sie sich für die Zukunft wünschen. Fünf Protokolle aus Peking und Schanghai



"Teure Handtaschen sind mir wichtig für den Status"

Sun Gezi ist 26 Jahre alt und Rechtsanwältin

Ich arbeite in einer Kanzlei in Peking. Mein Gehalt setzt sich aus einer Grundvergütung und Honoraren zusammen. Die Grundvergütung steht fest, was dazu kommt, ist ein prozentualer Anteil an den Gebühren, die wir dem Klienten berechnen. Wenn ich einen Fall federführend bearbeite, erhalte ich einen höheren Anteil. Mein Gehalt liegt so zwischen 15.000 und 20.000 Yuan pro Monat (zwischen 2.000 und 2.500 Euro). Wenn die Aufträge ausbleiben, können es auch weniger als 10.000 sein. Auch wenn ich krank werde, verdiene ich weniger.

Das meiste Geld geht bei mir für die Miete drauf. Ich denke, für viele junge Menschen macht das Wohnen den größten Teil der Kosten aus. Davon abgesehen bin ich eine typische junge Frau: Ich will Kleidung kaufen, Kosmetik und schöne Dinge. Solches Zeug kostet viel. Außerdem reise ich regelmäßig. Ich spare immer eine Weile und nutze das Geld dann für einen schönen Urlaub. Vermutlich sind die Reisen mein größter Ausgabenposten nach der Miete. Außerdem gebe ich meinen Eltern einen kleinen Teil meines Gehalts ab. Der Rest entfällt auf tägliche Ausgaben wie Essen.

Fremde Länder faszinieren mich. Vorerst plane ich, die Länder Asiens zu erkunden. Ich suche mir vor allem preiswerte Angebote außerhalb der Saison heraus. Andere Kontinente sind bisher für mich nur schwer erschwinglich, obwohl ich schrecklich gern auch weiter weg fahren würde. Eine gute Freundin von mir lebt derzeit in Dänemark. Ich spiele mit dem Gedanken, sie zu besuchen, dann kann ich bei dieser Gelegenheit auch die umliegenden Länder besuchen. Solche Reisen sind wirklich einfacher und billiger, wenn du jemanden am Zielort kennst. Dann entfällt der größte Posten auf das Flugticket und die Unterbringung ist bereits geregelt.

Mein kleiner Luxus sind meine Tiffany-Gläser. Ich habe fast 5.000 Yuan dafür ausgegeben. Nun möchte ich mir als nächstes eine Handtasche von einer Luxusmarke zulegen. Damit möchte ich mich für ein selbst gesetztes Ziel belohnen. Früher habe ich nie verstanden, was die Leute an teuren Handtaschen, Brillen oder Uhren so gut finden, aber jetzt erfahre ich selbst, wie sie zum Bedürfnis werden können. Selbst, wenn man nicht so richtig verrückt danach ist, braucht man sie trotzdem.

"Ich würde gern mehr Offline machen"

Wenn Sie als Anwältin bei Klienten aufkreuzen, machen diese Dinge Eindruck. Ein, zwei Luxusaccessoires machen bereits einen großen Unterschied in den Augen der Leute. Sie achten auf deine Uhr, dein Auto, deine Kleidung. Wenn die Signale stimmen, verleiht das Glaubwürdigkeit. Auch wenn das nicht wirklich etwas über deine Kompetenz aussagt.

Ich gehe auch gern fein essen. Neulich habe ich mir richtig üppig Meeresfrüchte geleistet. Teuer – aber superlecker. Das würde ich mir noch mal gönnen. Wenn es gut ist, spielt der Preis keine so große Rolle. Am Essen zu sparen heißt, am falschen Ende sparen – in China bekommst du dann nur ungesundes Zeug. Auch das Essengehen mit Freunden ist wichtig. Ich gehe auch dann mit, wenn mir die Restaurants eigentlich zu teuer sind. Das sind für mich soziale Kosten.

Wenn ich wirklich einmal Freizeit habe, zieht es mich vor allem zu Live-Musik hin. Entweder auf Konzerte oder in Restaurants und Bars, wo meine bevorzugten Künstler auftreten. Dann kann ich mich total entspannen, bei der Musik und einem Glas Wein. Ich gehe auch auf Festivals und andere Veranstaltungen, wann immer es geht.

Darüber hinaus würde ich gern mehr Offlineaktivitäten machen, so wie Wandern. Ich bin dafür bereits in einer entsprechenden WeChat-Gruppe, mal sehen, was dabei herauskommt. An einem ganz normalen Abend liege ich jedoch am liebsten einfach auf dem Sofa und lasse mich berieseln oder chatte mit Freundinnen. Zuhause folge ich überhaupt gern einem langsamen Rhythmus. Auch bei kleinen Dingen wie Waschen oder Putzen. Wenn man die Sachen langsam macht, fühlen sie sich mühelos an.

Insgesamt bin ich ziemlich zufrieden mit meinen Lebensbedingungen, ich habe nicht das Gefühl, dass mir etwas fehlt. Man sollte nicht über seine Verhältnisse leben. Ich bin aus Peking, meine Eltern haben hier Wohneigentum, aber mein Freund und ich wohnen zur Miete. Es ist zurzeit besser, eine Wohnung in einer günstigen Lage zu mieten, als weit vor der Stadt etwas zu kaufen. Dann geht noch einmal viel Geld für den Verkehr drauf, und die Lebensqualität ist miserabel. Also habe ich derzeit nicht vor, daran etwas zu ändern.