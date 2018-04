In Italien sind seit Jahresbeginn weit weniger Bootsflüchtlinge gelandet als im gleichen Zeitraum der Vorjahre. Nach Angaben des Innenministeriums in Rom sank die Zahl um 75 Prozent im Vergleich zu 2017 und um 66 Prozent im Vergleich zu 2016. Bezogen auf die Migranten, die von Libyen aufbrachen, ist der Rückgang laut der Statistik noch stärker: Gut 82 Prozent weniger als im Vorjahr hatten ihre Überfahrt demnach an der libyschen Küste begonnen.

Insgesamt kamen demnach 9.070 Menschen seit Jahresbeginn illegal auf dem Seeweg nach Italien. 2017 waren es im gleichen Zeitraum rund 36.900, darunter 35.800 allein aus Libyen.



Seit Anfang 2016 sucht die EU auf vielen Kanälen eine engere Kooperation mit Libyen und dessen afrikanischen Nachbarn im Süden, um Fluchtbewegung zu verlangsamen. Libyens Küstenwache bekam zehn neue Patrouillenboote, die von zwei italienischen Kriegsschiffen unterstützt werden. Die meisten privaten Rettungsschiffe mussten sich auf Druck der europäischen Mittelmeerstaaten zurückziehen. Mit Sudan, Tschad und Niger, den Haupttransitländern nach Libyen, schloss die EU Verträge, um den Transsaharaverkehr einzudämmen. Im Gegenzug für die Hilfsmillionen gehen die Grenztruppen dieser Staaten jetzt härter gegen Schmuggler und Migranten vor. Zudem sicherten sich Milizionäre als selbst ernannte Regionalherrscher Industrieanlagen und Infrastruktur wie Häfen und machen den Schleusern ihre Geschäfte schwer. Zum Teil mit Geld aus Europa finanziert, verhindern sie, dass weiter Schleuserboote Richtung Italien ablegen.



Eine Zeit lang hat das Wirkung gezeigt. In den vergangenen Tagen aber stieg wegen des günstigen Wetters die Zahl der Überfahrten wieder. Am Wochenende kamen laut italienischen Medienberichten etwa 1.400 Migranten über den Kanal von Sizilien. Elf Personen wurden tot geborgen.

Am Mittwoch waren laut der Zeitung La Repubblica im sizilianischen Messina 139 Flüchtlinge von Bord der portugiesischen Fregatte Francisco de Almeida gegangen, darunter 49 Minderjährige. In zwei anderen Häfen Siziliens kamen etwa 350 Personen an.

Am Tag zuvor hatte dem Bericht zufolge die deutsche Rettungsorganisation Sea-Watch 94 Passagiere in Messina ausgeschifft. Sie waren laut Angaben der Organisation vor dem Eintreffen der libyschen Küstenwache teilweise von ihrem Schlauchboot ins Wasser gesprungen und hatten "No Libya" gerufen.