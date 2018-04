Der US-Schauspieler Bill Cosby ist in einem Prozess wegen sexueller Nötigung schuldig gesprochen worden. Die Jury verkündete ihre Entscheidung am Gericht in Norristown im US-Bundesstaat Pennsylvania, wie die Staatsanwaltschaft von Montgomery County mitteilte. In allen drei Fällen schwerer sexueller Nötigung, die Cosby vorgeworfen wurden, entschied die Jury auf schuldig. Nun könnte dem 80-Jährigen eine lange Haftstrafe drohen.

Vor etwa zehn Monaten war ein erster Prozess geplatzt, weil die damalige Jury sich auch nach tagelangen Beratungen nicht hatte einigen können. Beide Male ging es um die Frage, ob Cosby 2004 die frühere Universitätsangestellte Andrea Constand in seinem Haus in einem Vorort von Phildelphia mit Tabletten hilflos gemacht und dann sexuell genötigt hat.

Cosby, der in den 80er Jahren mit der Bill Cosby Show weltberühmt geworden war, hatte die Vorwürfe immer zurückgewiesen. Er selbst hatte in beiden Prozessen nicht ausgesagt, aber über seine Anwälte mitteilen lassen, es habe sich um einvernehmlichen Sex gehandelt. In einer außergerichtlichen Einigung hatte er Constand bereits mehr als drei Millionen Dollar gezahlt.

Cosbys Verteidigung hatte Constand als Trickbetrügerin dargestellt, die es auf das Geld des Entertainers abgesehen hatte. Die Staatsanwaltschaft beschrieb sie dagegen als Opfer Cosbys, auch sie selbst hatte sich im Zeugenstand so geäußert. Insgesamt haben bislang mehr als 50 Frauen dem Schauspieler öffentlich sexuelle Belästigung vorgeworfen, die meisten mutmaßlichen Fälle sind verjährt.

Nach Angaben des Senders CNN beriet die Jury über zwei Tage insgesamt mehr als vierzehn Stunden, bis sie eine Einigung erzielte.