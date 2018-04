Die Amokfahrt von Münster hätte nach Einschätzung des Oberbürgermeisters der Stadt, Markus Lewe, nicht verhindert werden können. Zwar hätten die Behörden den späteren Amokfahrer Jens R. gekannt, es habe allerdings zwischen 2015 und 2016 nur "sporadische Kontakte" gegeben, sagte der CDU-Politiker. Erst Ende März sei der 48-Jährige dann unangemeldet wieder auf dem Amt erschienen und habe ein umfangreiches selbstverfasstes Schreiben vorgelegt. "Im Gespräch und aus dem Inhalt des Schreibens ergaben sich keinerlei Hinweise auf eine unmittelbar drohende Suizidgefahr oder Fremdgefährdung", sagte Lewe.



Am Samstagsnachmittag war Jens R. aus Münster mit seinem Kleinbus in der Münsteraner Altstadt in eine Gruppe von Restaurantbesuchern gerast. Zwei Menschen wurden getötet und zahlreiche weitere teils schwer verletzt. Der Amokfahrer tötetet sich anschließend selbst. Münsters Oberstaatsanwaltschaft ist nach eigener Aussage sicher, dass der 48-Jährige in Suizidabsicht gehandelt hat und beruft sich dabei vor allem auf zwei Schreiben des Mannes, in denen er laut Medienberichten von gravierenden Problemen mit seinen Eltern, von Schuldkomplexen, nervlicher Zerrüttung und "Aggressionsausbrüchen" sowie Verhaltensstörungen berichtet.

Oberbürgermeister Lewe zufolge lag eins der Schreiben – eine E-Mail, die der 48-Jährige Ende März an einen größeren Bekanntenkreis geschickt hatte – nicht vor. Zudem habe es ihm zufolge auch keine Hinweise von Dritten wegen einer möglichen Gefährdung gegeben.



Der Münsteraner Oberbürgermeister nimmt damit die Gesundheitsbehörden seiner Stadt in Schutz, denen in einzelnen Medienberichten vorgehalten wurde, auf akute Suizidabsichten des Amokfahrers nicht reagiert zu haben. So berichtete der Kölner Stadt-Anzeiger unter Berufung auf Sicherheitskreise, dass R. bereits seit Jahren beim sozialpsychiatrischen Dienst aktenkundig war. Am 27. März habe er die Beratungsstelle erneut aufgesucht und demnach zwei Tage später die betreffende Mail verschickt.

Nach Informationen der Zeitung schaltete dann ein Bekannter den sozialen ambulanten Dienst beim Amtsgericht in Münster ein. Über die Feuerwehr sei die Polizei unterrichtet worden. Eine Streife habe dann nach dem Mann gesucht, ohne ihn zu finden. Am selben Tag soll der Gesuchte bei der Psychiatrieanlaufstelle der Stadt Münster aufgetaucht sein. Laut des Stadtanzeigers bat er dort um ein Gespräch mit seinem Betreuer, der sich aber im Urlaub befand. R. habe das Haus verlassen, die Behörde habe offenbar nichts von seinen Suizidabsichten erfahren.

Woher hatte Jens R. die Waffe?

Diese und andere Details waren bereits in den vergangenen beiden Tagen bekannt geworden – ein konkretes Motiv haben die Ermittler bislang nicht gefunden. Sie treiben auch andere Fragen um: Woher hatte der Mann die Waffe, mit der er sich erschoss und die einst im ehemaligen Jugoslawien hergestellt wurde? Und wieso wählte er ausgerechnet den Platz mitten in der Stadt? Derzeit wertet die Ermittlungskommission alle Hinweise aus, befragt Zeugen und untersucht die sichergestellten Spuren und Beweismittel. Allein über das Hinweisportal des BKA seien bislang rund 40 Dateien hochgeladen worden.

Oberbürgermeister Lewe lobte die Behörden der Stadt für ihre Kooperation. "Da ist etwas, was neu auf uns zukommt", sagte er zu den Ereignissen des vergangenen Wochenendes und ihren Folgen. "Die Schalter werden umgelegt." Die Behörden und Kliniken, die Kirchen und auch die Kreise im Münsterland und das Land hätten nach dieser "schwarzen Stunde" allerdings sehr gut zusammengearbeitet, sagte er.