Ein weiteres Opfer der Amokfahrt in Münster ist im Krankenhaus gestorben. Nach Berichten der Bild starb ein 74-jähriger Mann aus Hamm an den Folgen seiner Verletzungen im Clemenshospital in Münster. Eine Kliniksprecherin bestätigte den Tod eines Opfers der Amokfahrt.



Am Nachmittag des 7. Aprils war ein Mann mit einem Campingbus in eine Menschenmenge vor einem Traditionsgasthaus in der Innenstadt von Münster gefahren. Zwei Menschen, eine Frau und ein Mann, wurden dabei getötet, mehr als 20 Personen wurden teilweise schwer verletzt. Der Fahrer erschoss sich nach der Tat in dem Fahrzeug.

Zu den Motiven des mutmaßlichen Täters laufen Untersuchungen. Nach bisherigem Ermittlungsstand sei der Mann psychisch krank gewesen und habe nicht aus einem politischen Beweggrund gehandelt. Der Tatverdächtige kam aus Deutschland, war 48 Jahre alt und lebte seit langem in Münster. In einem Schreiben, das Ermittler gefunden haben, soll der Mann persönliche Probleme genannt haben.