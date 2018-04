Was bisher bekannt ist:



Bei einer Attacke mit einem Kleintransporter sind in Münster drei Menschen getötet worden, darunter der Fahrer. 20 weitere Opfer wurden verletzt, drei von ihnen befinden sich in Lebensgefahr.



Ein Mann fuhr am Samstag gegen 15.30 Uhr mit einem VW-Bulli mit hoher Geschwindigkeit in eine große Gruppe von Restaurantgästen, die an Tischen im Hof eines beliebten Lokals saßen.



Der Fahrer erschoss sich nach der Tat im Innern seines Fahrzeugs. Sprengstoffexperten untersuchen den Wagen, in dem ein verdächtiger Gegenstand entdeckt worden war.



Die Polizei geht bisher von einem Einzeltäter aus, prüft aber Zeugenhinweise auf Personen, die aus dem Fahrzeug geflüchtet seien.





NRW-Innenminister Herbert Reul sagte, bei dem Mann handle es sich um einenEs gebe keine Hinweise auf einen islamistischen Hintergrund., WDR und NDR berichten, dass der 48-Jährige in den Jahren 2014 und 2016 psychisch auffällig geworden sei. Das ZDF berichtete, der Mann habe vor kurzer Zeit einenunternommen.